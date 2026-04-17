アドソル日進、AI機能を搭載した商圏分析ソリューション「DOCOYA（ドコヤ）」の機能を拡充し、タブレット版の提供を開始

アドソル日進株式会社

アドソル日進株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 篠崎俊明）は、自社で独自開発したAI機能搭載の商圏分析ソリューション「DOCOYA（ドコヤ）」について、このたび従来のPC版に加え、タブレット版の提供を開始いたしましたので、お知らせいたします。

1. タブレット版DOCOYA 開発の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61250/table/48_1_26abb8382a4333db435accb3349d0de3.jpg?v=202604170851 ]

DOCOYAはアドソル日進が長年培ってきたGIS※ノウハウとテクノロジーに加え、店舗・顧客などの社内データや様々な外部データと連携でき、さらには時間帯別・性年代別の滞在人口がわかる人流データが標準搭載されたソリューションとして、2025年3月の発売以来、小売業・流通業をはじめとするお客様から高い評価をいただいております。

2025年12月からは、飲食業界向けに「レストランDOCOYA」をの提供を開始しており、活用シーンも広がっています。

こうした中、「実際に商圏分析が必要な現場の実地調査でもツールを使いたい」、「メーカーから小売店に対して自社商品を提案をする際の営業ツールとして使いたい」というご要望をいただき、タブレット版の開発を進めていました。

※GIS（Geographic Information System）：地理情報システム

2. 商品概要

（１）ご利用形態

PC版DOCOYA（年間96万円／ライセンス）のオプション機能となります

※PC版1ライセンスに対し、タブレット版5ライセンスを付与

※レストランDOCOYAについても1ライセンスにつき、タブレット版5ライセンス付与

3. ソフトバンク株式会社の「Executive Briefing Center」で展示

（２）ユースケース- 小売り・流通業の新規出店にあたっての実地調査、既存店舗の現地調査- リテール向けメーカーや不動産産営業における、現地での提案

タブレット版DOCOYA」は、ソフトバンク株式会社の法人顧客向け施設「Executive Briefing Center」に展示予定です。

※PC版DOCOYAは2025年4月から展示中

4. エンドースメント

ソフトバンク株式会社の「Executive Briefing Center」

■ マップボックス・ジャパン合同会社

地図ライセンスビジネス管掌 ジェネラル・マネージャー ダグラス チュクロ 様

Mapbox is happy to support Ad-Sol Nissin’s launch of the DOCOYA Tablet Version. By bringing powerful GIS analysis from the office to the palm of the hand, this update empowers field sales and area managers to make data-driven decisions in real-time. We believe this mobile-first approach is a game-changer for digital transformation (DX) in the retail and food service industries.

（日本語参考訳）

Mapboxは、アドソル日進の「DOCOYAタブレット版」リリースをサポートできることを大変嬉しく思います。タブレット版のリリースにより、これまでオフィスで行っていた高度なGIS分析を現場で手軽に活用できるようになり、営業担当者やエリアマネージャーがリアルタイムでデータに基づいた意思決定を行える環境が実現します。私たちは、タブレットを活用したGIS分析が、小売業や飲食業界におけるDXを加速させる画期的な取り組みになると確信しています。

4. 販売開始日

2026年4月2日

5. 詳細URL

https://adniss.jp/products/products-detailed/docoya.html

■サービスに関するお問い合わせ先：

アドソル日進株式会社 デジタル・イノベーション事業部

TEL：03-5796-3139 e-mail： esb_sales@adniss.jp

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