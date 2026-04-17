新潮文庫「中学生に読んでほしい30冊」「高校生に読んでほしい50冊」2026、公開！

株式会社新潮社

新潮文庫では現在、約3,000点の作品がラインナップされています。その中から毎年、若い世代が新たに読書に親しんでいく際の指針となる作品を選び、「中学生に読んでほしい30冊」「高校生に読んでほしい50冊」として全国各書店で冊子の配布、ならびにHP上で冊子データの配布を行っています。本年度版が完成しましたのでご紹介します。課題図書の選定などにぜひご活用ください。

冊子のダウンロードならびに閲覧は、下記ボタンよりお願いいたします。

新潮文庫「中学生に読んでほしい30冊」 :https://www.shinchosha.co.jp/edu/download/list_30_2026.pdf新潮文庫「高校生に読んでほしい50冊」 :https://www.shinchosha.co.jp/edu/download/list_50_2026.pdf

★学校関係者の皆さま

この小冊子は年間を通じてご利用いただけます。無料で冊数に上限はございません。

なお、お届けには1～２週間かかります。夏休み前などは特に混み合いますのでお早目にお申込みください。この小冊子を日ごろの読書指導の一助としてご活用いただければ幸いです。

学校用小冊子・お申込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IxYKt3d3Kk6JK8TP5V0YYtwOCrwZKN9KqesdTbw5Kt1URjVCUTZXVDdUWVA1WVM2RE1HRFdMU0E2Ti4u&route=shorturl

■新潮文庫：関連リンク

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