【運動療法の受け皿を原宿から】健康増進施設の認定取得を受け、指定運動療法施設の申請準備に伴う医療連携・運動療法相談窓口の提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、原宿駅前で運営する完全個室のパーソナルトレーニングジムが健康増進施設の認定を取得したことを受け、指定運動療法施設の申請準備を進めるとともに、運動療法にご関心のある患者様および医療機関（クリニック等）に向けた「医療連携・運動療法相談窓口」の提供を開始します。

運動療法は関心が高まる一方で、本人に合う方法・頻度・強度を安心して相談できる受け皿が限定的という声もあります。

当社は、運動指導の専門スタッフ体制と、完全個室で集中できる環境を基盤に、運動療法が適切な形で必要な方に届く導線を整備します。

重要事項

当社は医療機関ではありません。

診断・治療・処方等の医療行為を提供するものではありません。

指定運動療法施設は申請準備中であり、認定取得や制度上の適用を保証するものではありません。必要に応じて、主治医・医療機関との連携方針（共有範囲、同意、個人情報の取扱い）を整理します。

提供開始の背景

運動療法は、医師から推奨されても「どこで、どのように実施すればよいか分からない」「自己流になって不安」「継続できない」といった理由で、実行に移しにくい課題があります。

医療機関側でも、運動療法の必要性は説明できても、地域における実施先の選択肢が限られ、紹介や連携の導線を作りにくいケースが見受けられます。

当社は、会員の皆様が長く安心して通える運営を重視しており、今回の健康増進施設としての認定取得は、施設運営の客観性を高める取り組みの一環です。

今後は指定運動療法施設の申請準備を進めつつ、地域の医療機関と連携し、運動療法が「推奨されるだけ」で止まらない状態を目指します。

相談窓口の概要（患者様向け／医療機関向け）

本窓口は、指定運動療法施設の申請準備と並行して、運動療法に関心のある方が相談しやすい入口を用意するものです。現時点で申請中・準備中の位置づけであり、認定の取得や制度上の取扱いを保証するものではありません。

提供内容

患者様向け：運動療法の相談導線

- 運動療法に関心のある方は、まず主治医・かかりつけ医に運動に関する相談を行い、留意点や制限、優先事項の確認を推奨します- そのうえで、当社での運動実施に関心がある場合は、問い合わせ窓口からご連絡いただき、実施環境や進め方の概要をご案内します- 運動療法が自己流にならないよう、目的と状態に合わせた「実行可能なやり方」を整理します

医療機関向け：面談導線（連携の入口）

- 医療機関からご連絡をいただく場合は、一度面談の機会を設定し、連携の考え方、対応範囲、情報連携の粒度、運用フローを整理します- 患者様の安全性と継続性を優先し、過度な一般化や一律メニューではなく、運用上の擦り合わせを重視します- 地域の医療機関と連携しやすい導線を整備し、紹介が属人的にならない状態を目指します

指導体制と施設環境（運営の前提）

- 健康運動指導士、健康運動実践指導者等の有資格者を含む運動指導スタッフ体制で運営します- 採用・育成基準を高く設定し、指導品質と安全配慮を重視します- 完全個室の環境で、周囲を気にせず集中できる設計を維持します

案内（例）

- 面談時に提示する「連携フロー案」（相談→実施→フォローの考え方）- 施設側の「対応範囲表」（安全配慮、運動実施の前提、留意事項）- 予約導線（予約サイトは近日オープン予定。公開後に案内）

期待できる価値

運動療法の「実施先が分からない」を減らす入口

患者様・医療機関双方にとって、相談と連携の入口を明確化します。

自己流の運動リスクを抑え、継続しやすい環境を整備

状態に合わせた進め方の整理と、集中できる環境で継続を支援します。

医療連携の導線を運用として整備

面談を起点に、連携が属人的にならない運用設計を行います。

利用・連携の流れ

患者様

- 主治医・かかりつけ医へ運動療法について相談- 当社へ問い合わせ（実施環境・進め方の確認）- 初回案内（目的・留意点の整理、運動実施の進め方の説明）- 運用開始（継続しやすい形で実施）

医療機関

- 当社へ問い合わせ- 面談設定（連携方針、運用フロー、情報連携の考え方を整理）- 連携開始（個別ケースの運用は合意した範囲で実施）

本窓口について

当社は、健康増進施設としての認定取得を踏まえ、指定運動療法施設の申請準備と並行して、運動療法に関心のある患者様・医療機関向けの相談窓口を提供開始します。

運動療法が必要な方に適切な形で届くよう、面談導線と受入れ体制を整備します。

連携をご検討の医療機関の方、運動療法に関心のある方は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、ジム運営やトレーニングサービス、健康支援プログラムなどの各分野におい て、協力関係を構築いただける事業パートナーを募集しています。 法人向け福利厚生、会員送客、共同企画、健康増進施策などにご関心をお持ちの企業・団体の皆様からの ご連絡をお待ちしています。

URL：https://fractal-workout.com/