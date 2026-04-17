海老名マルイ「亜州太陽市場」1周年記念！ガチアジアの食や文化にどっぷり浸かる『アジアンフェス 2026』開催！

株式会社丸井グループ

海老名マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fにて、

アジア食品専門店「亜州太陽市場（あしゅうたいよういちば）」オープン1周年を記念した

「アジアンフェス 2026」を開催いたします。

■「亜州太陽市場」とは

店舗の扉を開放し、屋外スペースと繋げて「アジアンフェス 2026」を開催します

アジア食品専門店「亜州太陽市場（あしゅうたいよういちば）」は、世界でも屈指の多様性と魅力を持つアジアの食文化を、日本のお客さまにできる限り現地の味そのままでお届けしたいという想いのもと、「本場の味を食卓へ」「他にはない、がきっと見つかる」をコンセプトに、2021年、日本初のアジア食品専門店として誕生しました。

そして2025年4月18日、神奈川県内初出店となる「亜州太陽市場 海老名マルイ店」がオープンし、このたび1周年を迎えます。開店以来、海老名市をはじめ近隣地域の皆さまより多くのご支持をいただき、日頃よりご愛顧を賜っております。

この1年間の感謝の気持ちを込め、1周年記念イベントとして、店舗前のドアを開放し売場エリアを拡大。まるで台湾の夜市を訪れたかのような熱気と賑わいを体感できる

「アジアンフェス 2026」を大々的に開催いたします。

■試食・体験・学びまで！14のコンテンツが大集合！「アジアンフェス 2026」

「アジアンフェス 2026」では、台湾・嘉義県による全面バックアップのもと開催される特産品フェアをはじめ、中国政府国家職業資格を有する茶藝師による中国茶・台湾茶のレクチャー、本場中国出身の講師による漢方・薬膳のレクチャーなど、多彩なコンテンツを展開します。

さらに、「世界一おいしい料理」と称されるマレーシアの郷土料理・ルンダンの試食会など、アジア各国の食文化を五感で楽しめる企画を含む、全14のエキサイティングなイベントでフェスティバルを華やかに盛り上げます。

■世界が認めたアジアの味覚を体験

世界の人気料理ランキングで1位に選ばれたこともあるマレーシアの代表料理「ルンダン」が登場。本場の味を試食できる、またとない機会となります。

さらに、中国ワインの試飲や、水餃子、キムチなどの試食会も実施し、幅広いアジアの食文化を五感で楽しめる催しを展開します。

■店内セールを同時開催

イベント期間中は、店内にて対象商品を中心としたセールを同時開催いたします。

気になっていた食材や調味料、アジア各国の食品をお得にお買い求めいただける、またとない機会となっています。この機会にぜひお立ち寄りいただき、1周年を迎えた「亜州太陽市場」ならではのラインナップと、アジアの食文化の魅力を存分にお楽しみください。

■イベント概要

日 時： 2026年4月18日（土）、4月19日（日）両日 11:30～16:30

場 所： 海老名マルイ 1階 亜州太陽市場および店前スペース

イ ベ ン ト: 14の試食会や試飲会、即売会、レクチャーなど

セ ー ル: 限定2日間の人気商品大幅値引き

▼亜州太陽市場オンラインストア

https://asiasunshinemarket.com/

▼海老名マルイ

https://www.0101.co.jp/082/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/