【東京グレートベアーズ】村山豪選手・後藤陸翔選手・伊藤吏玖選手・川野琢磨選手2026年度バレーボール男子日本代表選出のお知らせ

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株式会社グレートベアーズ

このたび、公益財団法人日本バレーボール協会より2026年度男子日本代表チームの登録選手・監督・スタッフが発表され、東京グレートベアーズからは村山豪選手、後藤陸翔選手、伊藤吏玖選手、川野琢磨選手が選出されましたことをお知らせいたします。


引き続き、ご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。


■村山 豪 （むらやま・ごう）選手プロフィール



【ポジション】ミドルブロッカー


【 生年月日 】1998年7月30日（27歳）


【 出 身 】東京都練馬区


【身長／体重】192cm／81kg


【 利き腕 】右


【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学→ジェイテクトSTINGS愛知


【背番号】12






■後藤 陸翔 （ごとう・りくと）選手プロフィール



【ポジション】アウトサイドヒッター


【 生年月日 】2001年5月13日（24歳）


【 出 身 】愛媛県松山市


【身長／体重】187cm／82kg


【 利き腕 】右


【 経 歴 】新田高校→近畿大学／近畿クラブスフィーダ→東京グレートベアーズ


【 背番号 】25






■伊藤 吏玖 （いとう・りく）選手プロフィール



【ポジション】ミドルブロッカー


【 生年月日 】2001年11月14日（24歳）


【 出 身 】東京都調布市


【身長／体重】195cm／92kg


【 利き腕 】右


【 経 歴 】駿台学園高校→早稲田大学→東京グレートベアーズ


【 背番号 】26






■川野 琢磨 （かわの・たくま）選手プロフィール



【ポジション】アウトサイドヒッター／オポジット


【 生年月日 】2006年7月25日（19歳）


【 出 身 】東京都足立区


【 出身校 】駿台学園高校→早稲田大学（在学中）／東京グレートベアーズ


【身長／体重】197cm／83kg


【 利き腕 】右


【 背番号 】30






■クラブ運営会社


社名：株式会社グレートベアーズ


所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階


代表者：代表取締役　久保田健司


設立：2022年5月


業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動


ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/