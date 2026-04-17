【採用担当者向け】2つのサーベイで自社の魅力を可視化！採用改善につなげる「R360採用診断」セミナーを開催

株式会社天職市場

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社天職市場（以下天職市場、本社：東京都新宿区、代表取締役：春名敬太）は、2026年４月24日(金) 14:00よりオンラインセミナー「採用の限界は「社内」にある！2つのサーベイで自社の武器を再定義する「R360採用診断」」を開催いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://1049.co.jp/seminar/seminar_260424/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260424%22

「うちはアピールできる強みが少ない…」

「競合他社に条件で負けてしまう…」

採用活動に課題を感じている企業の中には、自社ならではの魅力を十分に整理しきれていないケースも少なくありません。

そこで本セミナーでは、自社の現状を客観的なデータで可視化する独自メソッド「R360採用診断」をご紹介します。従業員への定量・定性の2種類のサーベイを通じて、求職者に伝えるべき自社の魅力を整理し、採用活動の方向性を明確にする実践的な手法を解説します。

当日のプログラム

（1）なぜ「自社の強み」は伝わらないのか？

多くの企業が陥る「売りたい強み」と「求められる魅力」のズレを解説。

採用ブランディングにおいて、社内インサイト（本音）を特定することの重要性を紐解きます。

（2）武器を再定義する「R360採用診断」の実践

「従業員サーベイ（定量）」で全体の傾向を掴み、「n=1サーベイ（定性）」で入社の決め手となった物語を抽出。2つの視点から、他社には真似できない自社だけの強みを特定します。

（3）サーベイ結果を「勝てるコンテンツ」に変える

リサーチで得たファクトを、どのように採用コンテンツに反映させるか。

明日から着手できる、具体的かつ効果的なコンテンツ制作のステップを紹介します。

登壇者

株式会社天職市場 マーケティングチーム SNS運用担当

中川耕汰

個人のSNS総フォロワーは4万人以上。 現在は天職市場にて企業の採用SNSアカウント運用の支援に取り組んでいる。

株式会社天職市場 開発チーム 制作マネージャー／ディレクター

吉田 有佑

株式会社マイナビにて約10年間、制作およびメディアの運用に携わり、採用市場の最前線で企業の課題解決や要望実現に向き合う。 2023年、株式会社天職市場へ入社。現在は制作部門のマネージャー兼プレイヤーとして、年間50社以上の採用サイトや動画、記事など、コンテンツ制作の企画・ディレクションを担当。 これまでの経験や知見を活かし、引き続き多くの企業の採用課題解決のサポートをしている。

株式会社天職市場 アナリストチーム チーフアナリスト

斎藤 一

システムエンジニア・プロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタートし、大手人材会社広報担当を経て2019年より天職市場に入社。 ニュースと労働市場データ分析を人材採用に活用するアナリストチームを立ち上げ、採用トレンドやコンテンツ改善の情報提供を行っている。

開催概要

タイトル：採用の限界は「社内」にある！2つのサーベイで自社の武器を再定義する「R360採用診断」

開催日時：2026年４月24日(金) 14:00 ～ 15:00 ＊10分前から入室可能

会場 ：オンライン開催

参加費用：無料

主催者 ：株式会社天職市場

申込方法：下記URLよりお申込みください

https://1049.co.jp/seminar/seminar_260424/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260424%22(https://1049.co.jp/seminar/seminar_260424/?utm_source=prtime&utm_medium=seminar&utm_campaign=260424%22)

【本リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社天職市場 セミナー事務局

担当：櫻井

電話番号：0120-52-1049

お問い合わせ：ten_seminar@1049.cc

【主催企業】

天職市場は、採用に特化したコンサルタント企業です。今まで20,000社以上の採用をサポートしてきた豊富な実績から、それぞれの企業の採用力向上に向けた採用ブランディング構築や採用マーケティングを提案しています。天職市場が運用する採用オウンドメディア「tenichi」を始めとした、様々な求人検索エンジンへの広告掲載支援や、企業の求める求職者に選ばれる自社採用サイトの構築など、より良い人材を集めたいという企業の要望をトータルでサポートしています。



本社 ：東京都新宿区西新宿１丁目25番１号 新宿センタービル 41階

代表者 ：春名敬太

設立 ：2006年８月

資本金 ：5,000万円

事業内容：採用コンサルティング事業、求人広告運用事業、求人サイト制作事業

https://1049.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HRテックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者 ：創業者 神保紀秀

創業 ：2001年８月

売上高 ：1,251 億円

資本金 ：6.4 億円

従業員数 ：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数 ：143 拠点

＊2025年３月31日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/