SNSで反響を生む「3つの導線」設計を解説する無料ウェビナーを4月27日(月曜日)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年4月27日（月）に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『SNSで投稿しているのに反響が出ない。「3つの導線」で変わる、今日から使える不動産集客構造』を開催いたします。

本ウェビナーでは、SNSを運用する不動産会社様において多く寄せられる「SNSに投稿しているのに反響や問い合わせにつながらない」「フォロワーは増えているのに成果が出ない」といった課題に対し、 SNSを集客のチャネルとして機能させるための「3つの導線」について具体的な設置方法を参加後すぐ実践できる形でわかりやすく解説します。

■ ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260427/?utm_source=njc&utm_medium=prtimes&utm_campaign=webinar_SNS_dousenn_sekkei_260427

近年、SNSを活用した集客に取り組む不動産会社様が増えている一方で、

・SNSに投稿しているのに、反響や問い合わせにつながらない

・フォロワーは増えているのに、なぜか成果が出ない

・SNSとホームページをバラバラに運用していて、相乗効果が出ていない

といった課題を抱える企業様は少なくありません。

これらの課題の根本原因は、投稿の質ではなく「導線の欠如」にあるケースがほとんどです。

そこで本ウェビナーでは、不動産会社様のWEB集客を日々支援している弊社WEBコンサルタントが、反響を生む「3つの導線」の具体的な設置方法をわかりやすく解説いたします。

● 3つの集客チャネル（ポータル・自社HP・SNS）の正しい使い分け

● SNSとホームページをつなぐ「3つの導線設計」の具体的な設置方法

● 導線の抜け漏れを確認する「自社の導線チェック」

● SNS運用で気をつけてほしいこと・やってはいけないこと

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■ ウェビナー詳細

タイトル：

SNSで投稿しているのに反響が出ない。「3つの導線」で変わる、今日から使える不動産集客構造

開催日：

2026年4月27日（月曜日）

開催時間：

1回目：14:00～14:45

2回目：17:00～17:45

※両回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

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・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

■WEB集客PROとは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_dousenn_sekkei_260427お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_dousenn_sekkei_260427

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/