いなばペットフード　わんちゃんの2026年版「Wanちゅ～る」CM動画を大募集！

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いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、2026年版の「Wanちゅ～る」TVCMなどに出演してくれるわんちゃんの動画を大募集いたします！採用動画はTVCMのほか、Web動画コンテンツ、いなばペットフードのYouTube公式チャンネルなどでもお披露目される予定ですので、この機会に奮ってご応募ください。



■募集概要
- 受付期間：2026年4月17日（金）～2026年5月10日（日）
- 応募方法：スマートフォンのアプリ「Wanちゅ～るメーカー」で「TVCMに応募する」ボタンから動画を投稿


※応募に関する詳細はアプリのURLからご確認ください。



わんちゃん用アプリ「Wanちゅ～るメーカー」はこちらから↓



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Wanちゅ～るメーカー | いなばペットフード(https://www.inaba-petfood.co.jp/wan-churu-maker/)


※上記アプリからご応募できない場合、以下の動画アップローダーシステムからもご応募を受け付けております。


Wanちゅ～る 動画アップローダー | Wan ちゅ～る(https://wan-churu.uploader.movie/)



Wanちゅ～る | いなばペットフード株式会社(https://wan-churu.fun/)


いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)