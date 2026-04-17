いなばペットフード　わんちゃんの2026年版「Wanちゅ～る」CM動画を大募集！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、2026年版の「Wanちゅ～る」TVCMなどに出演してくれるわんちゃんの動画を大募集いたします！採用動画はTVCMのほか、Web動画コンテンツ、いなばペットフードのYouTube公式チャンネルなどでもお披露目される予定ですので、この機会に奮ってご応募ください。

■募集概要- 受付期間：2026年4月17日（金）～2026年5月10日（日）- 応募方法：スマートフォンのアプリ「Wanちゅ～るメーカー」で「TVCMに応募する」ボタンから動画を投稿

※応募に関する詳細はアプリのURLからご確認ください。

わんちゃん用アプリ「Wanちゅ～るメーカー」はこちらから↓

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Wanちゅ～るメーカー | いなばペットフード(https://www.inaba-petfood.co.jp/wan-churu-maker/)

※上記アプリからご応募できない場合、以下の動画アップローダーシステムからもご応募を受け付けております。

Wanちゅ～る 動画アップローダー | Wan ちゅ～る(https://wan-churu.uploader.movie/)

Wanちゅ～る | いなばペットフード株式会社(https://wan-churu.fun/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)