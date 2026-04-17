物価高のゴールデンウイークは“いつもより増量”でプチ贅沢！！『マシマシグルメ』

株式会社大丸松坂屋百貨店松坂屋上野店「マシマシグルメ」

松坂屋上野店は４／２２（水）～５／６（水・振）の期間、人気食品をいつもより増量してプチ贅沢をお楽しみいただける企画「マシマシグルメ」を開催いたします。物価高が続き外食や旅行に出かけづらい今、身近な場所でちょっと贅沢気分を味わってほしい！そんな想いから、食品フロア ほっぺタウンの人気商品を中心に、弁当・惣菜・スイーツまで全１５種類を“いつもよりマシマシ”でラインアップしました。家族と分け合うのも、自分へのご褒美にもぴったり！味もボリュームも大満足な非日常の“特別感”を、お楽しみいただけます。

【特設ページ】https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260422_mashimashi.html(https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/260422_mashimashi.html)

※４／２１（火）１０：００公開予定

マシマシ弁当・惣菜／地下１階 ほっぺタウン

〈アルサスローレン〉マシマシホットドッグ（１.アボカド、２.エッグ）（１個）各４００円

※各日・各１０個限り

〈アルサスローレン〉マシマシホットドッグ（１.アボカド、２.エッグ）

〈新潟ゆのたに心亭〉米粉唐揚げ（１パック・５個入）７５０円

※各日１０パック限り

〈新潟ゆのたに心亭〉米粉唐揚げ

〈ＰＡＯＰＡＯ〉超粗挽きＭＥＧＡシューマイ（１個）２９０円

〈ＰＡＯＰＡＯ〉超粗挽きＭＥＧＡシューマイ

〈黒毛家〉牛カツと黒毛和牛カルビのミックス弁当（１食）１，６７４円

※各日１０食限り

〈黒毛家〉牛カツと黒毛和牛カルビのミックス弁当

〈北辰鮨〉ネギトロ２倍盛り丼（１食）９８０円

※４／２９（水・祝）→５／６（水・振）

〈北辰鮨〉ネギトロ２倍盛り丼

〈たごさく〉赤飯（１パック・２５０ｇ）５５０円

※４／２９（水・祝）→５／６（水・振） ※各日２０パック限り

〈たごさく〉赤飯

〈韓美膳デリ〉白菜キムチ（１パック・４９０ｇ）１，３７９円

※４／２９（水・祝）→５／６（水・振） ※各日２０パック限り

〈韓美膳デリ〉白菜キムチ

〈ポール・ボキューズ〉希少部位トモサンカクの贅沢しっとりローストビーフ パヴェ＆トランシェ食べ比べセット（１パック・１９２ｇ）１，９００円

※各日１０パック限り

〈ポール・ボキューズ〉希少部位トモサンカクの贅沢しっとりローストビーフ パヴェ＆トランシェ食べ比べセット

マシマシスイーツ／地下１階 ほっぺタウン・中２階 喫茶

〈ジューススタンド〉１.オレンジドリンク（１杯）４００円、２.バナナミルクドリンク（１杯）３８０円／地下１階

※各日・各２０杯限り

〈ジューススタンド〉１.オレンジドリンク、２.バナナミルクドリンク

〈サザエ〉おおきな おはぎ（１個）２９４円／地下１階

※４／２９（水・祝）→５／６（水・振） ※各日３０個限り

〈サザエ〉おおきな おはぎ

〈パンダ茶房 ｂｙ 銀座清月堂〉クリームあんみつ（１食）９９０円／中２階

※その他対象商品も増量サービス可 ※各日計１５食限り

〈パンダ茶房 ｂｙ 銀座清月堂〉クリームあんみつ

※価格は全て税込です。

※増量後の内容量・価格を記載しています。