創業支援特化型プラットフォーム「創業支援ポータル」のYouTubeチャンネルを開設

株式会社事業家集団

株式会社事業家集団（本社：東京都千代田区、代表取締役：田辺由美子、以下「当社」）は、創業期の起業家を支える新サービス「創業支援ポータル」の立ち上げに向けて、公式YouTubeチャンネルを開設し、サービスのコンセプトを凝縮したブランドムービーを公開したことをお知らせいたします。

YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@jigyoka/videos

ブランドムービー

https://youtu.be/zArMvNMzrPQ

■ 創業支援ポータルとは

「創業支援ポータル」は、創業期に必要となる支援サービスを一元化し、起業家が安心して相談できる支援者と出会える環境を提供します。

本ポータルは、起業家が抱える

・信頼できる専門家が見つからない

・税理士や制作会社の選定に迷う

・相談先が分からず創業が思うように進まない

といった課題を解決するために構想された、創業支援に特化したマッチング型プラットフォームです。

単なる企業掲載サイトではなく、専門家の志や人柄までを可視化することで、”厳選されたプロフェッショナルとの信頼ある出会い”を創出することを目的としています。

■ YouTubeチャンネル開設の背景

サービスの核となる「信頼できる出会い」を具現化するため、公式YouTubeチャンネルを先行して開設いたしました。Webサイト上のスペック情報だけでは伝わらない専門家の「人柄」や「想い」を動画（ドラマ）として届けることで、起業家が抱える不安を解消し、デジタルな情報をリアルな信頼へと繋げます。

１.理想の専門家探しに悩む創業者２.文字だけでは伝わらぬ人柄と想い３.ドラマで専門家の魅力を可視化４.デジタルの接点がリアルな信頼へ

本ポータルでは、紹介動画コンテンツを活用した掲載モデルを採用予定です。テキストだけでは伝わりにくい「人柄」「想い」「支援スタイル」を可視化することで、起業家とのミスマッチを防ぎ、信頼から始まる相談・契約を後押しします。

■ 今後の展開：

「創業支援ポータル」は2026年2月にプレサイトを公開いたしました。まずは東京・大阪エリアを中心に支援ネットワークを拡大し、今後は自治体や金融機関との連携も視野に入れ、全国の創業者を支える基盤づくりを進めてまいります。

「創業支援ポータル」プレサイト

https://note.com/jigyoka/p/jigyokashudan_sogyo_portal

【株式会社事業家集団について】

株式会社事業家集団は、「健全な価値観を持った事業家を増やす」ことをミッションとして掲げ、デジタル動画コンテンツの企画・制作・配信、キャラクターコンテンツの展開、各種グッズの販売など多角的な事業を行う企業です。また、老舗メディアプラットフォームである「株式会社まぐまぐ」の大株主として、メディア事業のさらなる発展にも寄与しています。

所在地： 東京都千代田区丸の内1丁目8-3 丸の内トラストタワー本館20階

代表者： 代表取締役 田辺 由美子

公式サイト： https://www.jigyoka.co.jp/

株主情報（まぐまぐ）： https://kabutan.jp/holder/lists/?holdername=%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E9%9B%86%E5%9B%A3

【展開サービス一覧】

創業支援ポータル

[HP] https://note.com/jigyoka/p/jigyokashudan_sogyo_portal

[YouTube] https://www.youtube.com/@jigyoka

副業アニメ・リスクワ

[HP] https://www.riskwa.jp/

[YouTube] https://www.youtube.com/@riskwa2025

アンチ図鑑

[HP] https://www.antizukan.jp/

[YouTube] https://www.youtube.com/@antipicturebook

（最新の動画：https://www.youtube.com/watch?v=h_iiEs_saZk）