「wena X」クラウドファンディング支援額4億円突破！支援者要望に応え、バンド・エンドピース単品プランを新設。

augment AI株式会社

augment AI株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：對馬哲平、以下「augment AI」）は、日本発・世界最小※1スマートウォッチ「wena X（ウェナ クロス）」のクラウドファンディングにおいて、3月20日より開始し、4月16日時点で4億円の支援金額を突破したことをお知らせいたします。

腕時計およびスマートウォッチ関連プロダクトでの4億円突破は、日本国内のクラウドファンディングプラットフォームにおいて史上初※2の快挙となります。

この成果を記念し、支援者の皆さまから多く寄せられたご要望にお応えする形で、バンドおよびアクセサリの単品支援プランを新たにご用意いたしました。

本プランでは、以下のアクセサリをクラウドファンディング特別価格（6-17%割引）で先行予約いただけます。

・メタルバンド

・レザーバンド

・エンドピース

・充電クリップ

本追加プランは、複数の腕時計にwena Xを取り付けて楽しみたい方や、既にloop rubberバンドをご支援いただいた方が新たに腕時計スタイルで利用したいというニーズにも対応しています。

「wena X」は、バンド交換を簡単に行うことができ、シーンや気分に合わせて複数の時計を手軽にローテーションすることが可能です。これにより、時計愛好家の方々にも新しい楽しみ方を提供します。

augment AIは、今後も支援者の声を積極的に取り入れながら、プロダクトおよびサービスの進化を続けてまいります。

※1 1.0インチ以上のフルカラーディスプレイを搭載した主要メーカーのスマートウォッチを対象に、各社公開仕様およびアルキメデス法による実測値をもとに比較（当社調べ、2026年3月17日時点）

※2 国内クラウドファンディングプラットフォームで支援金額4億円以上を集めたプロジェクトを調査（当社調べ、2026年4月16日時点）

クラウドファンディング概要

・開始日時：開催中

・実施プラットフォーム：GREEN FUNDING

・プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9288

展示概要

クラウドファンディング実施期間中、下記にてタッチ&トライを展開中

・二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」

・福岡天神 蔦屋書店内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース

・SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDINGタッチ＆トライブース

・梅田 蔦屋書店内 プロモーション区画：～6月17日まで ※好評により延長

・ビックカメラ池袋ITタワー 4月15日～ ※新規追加

wenaについて

“腕時計に取り付けられるスマートウォッチ”という独自コンセプトにより、お気に入りの腕時計の美しさを損なうことなく、スマートウォッチの利便性を拡張するプロダクトです。最新モデル「wena X」は、超省電力の独自OS（RTOSベース）を搭載し、睡眠・運動機能を大幅強化。腕時計・スマートバンドの2wayで、24時間サポートします。

augment AIについて

augment AIは、代表の對馬をはじめ、wena事業をリードしてきた開発チームがソニーグループ株式会社から商標・特許を継承し、独立起業した会社です。wenaの美学・哲学はそのままに、引き続き本プロジェクトを推進します。

会社名：augment AI株式会社

代表者：代表取締役 CEO 對馬哲平

本社：東京都

資本金：65,500,000円

設立：2025年7月18日

URL：https://wena.jp/