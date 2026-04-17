厚生労働省が「子育てサポート企業」として認定する「くるみん認定」を取得

文化シヤッター株式会社

文化シヤッター株式会社(社長：小倉 博之)では、仕事と子育ての両立を図るための環境整備に積極的に取り組む「子育てサポート企業」として、このほど厚生労働省が認定する「くるみん認定」を取得

しました。

「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づいて企業が一般事業主行動計画を策定し、その計画に沿って仕事と子育ての両立支援に取り組み、一定の基準を達成した場合に、厚生労働省より「子育てサポート企業」として認定される制度です。

当社は長期的な企業成長のテーマとして「従業員エンゲージメント向上」を掲げ、「男性育児休業取得率

100％」をKPIとして設定しています。このKPIを実現するために、社内において様々な周知活動を行う中で、徐々に男性社員が育児に参加することの意義や重要性が認知されてきました。その結果、2024年度の育休取得率は28.6％、2025年度は69.3％となり、労働時間の把握管理徹底による時間外労働の抑制やフレックスタイム制、テレワーク勤務など働きやすさに繋がる環境整備が、このたびの「くるみん認定」取得に至ったものと考えています。

なお、当社では「子の看護等休暇制度」「柔軟な働き方を実現するための措置」について、育児・介護休業法では3歳または小学校入学までのところを、中学校入学まで取得でき、従業員が仕事と子育てを両立できる“柔軟な働き方”を支援する制度を整えています。

今後も当社は、仕事と子育ての両立をはじめとする従業員のワークライフバランスの実現をめざすために、人材価値の最大化に繋がる多様な働き方や働く環境を整備し、「快適環境ソリューショングループ」として進化することで、恒久的な企業価値の創出をめざしてまいります。