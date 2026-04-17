【日本版】SHEINが2026年初夏のトレンドを発表！新しいパジャマ風スタイルが話題沸騰中

ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

グローバルファッションブランド「SHEIN（シーイン）」は、日本国内における検索・閲覧動向をもとに、2026年3月の日本のファッショントレンドを発表しました。春の訪れや新生活シーズンの始まり、さらにゴールデンウィークが近づくなか、消費者の関心は徐々にアウトドア志向へと移りつつあります。また、ファッション面では、「快適さ」と「上品さ」を兼ね備えた新たなパジャマ風スタイルが急速に人気を集めていることが判明しました。

■ 主要トレンド1：春のお出かけ需要が急増、アウトドア用品への関心が大幅に上昇

トレンドのポイント：

気温の上昇や連休を前に、消費者のアウトドアへのお出かけ意欲が高まっており、SHEINのサイトでもアウトドア関連商品の需要が大きく伸びています。

「週末コーデ」に関する1日当たりの平均ページビューは2倍以上に増加し、「ピクニック」というキーワードの検索数も前月比で3倍以上の水準まで増加しました。こうした動きは、アウトドアレジャーへの関心の高まりを反映しています。

また、「ナップサック」や「アウトドアガーデニング」など、アウトドア関連用品全体の検索数も顕著に増加しており、機能性アイテムに対する消費者ニーズの高まりがうかがえます。

トレンド考察：

消費者は、もはや本格的なアウトドア用品だけを求めているのではなく、実用性とデザイン性を兼ね備え、都市での週末のお出かけから近郊キャンプまで幅広いシーンに対応できる「ライトアウトドア」なライフスタイルを求めていることがうかがえます。

SHEINは、すべての人にファッションの楽しさを届けることを目指しています。男女アパレルなどの主力ファッションカテゴリーに加え、春の「ライトアウトドア」需要にも対応し、ライトアウトドア向けコーディネートや持ち運びしやすい外出用アイテム、シーン別の日用品、アウトドアガーデニング用品など、幅広い商品を展開しています。これにより、街歩きや週末のピクニック、近郊キャンプ、短期旅行など、さまざまなシーンにおける手軽で快適なお出かけニーズに応えています。

通気性とUV対策を兼ね備えたアウトドアカジュアルウェアをはじめ、機能性とデザイン性を両立した軽量バックパック、さらにバルコニーや屋外空間を彩り、ナチュラルな雰囲気を演出するアウトドアガーデニング用品まで、SHEINは「実用性＋ファッション性」という二つのデザインコンセプトのもと、本格的なアウトドアと日常の装いの垣根を取り払い、快適で美しく、さまざまなシーンに寄り添うライトアウトドアなライフスタイルをワンストップで提案しています。

■ 主要トレンド2：快適さ×上品さ、外でも着られるリラックスできる新しいパジャマ風スタイルが話題

トレンドのポイント：

ファッション面では、「快適さ」と「上品さ」を両立するスタイルが注目されており、外でも着られるリラックス感のあるスタイルへの消費者ニーズの高まりがうかがえます。なかでも、「ネオ・パジャマスタイル」の1日平均閲覧数は2倍に急増し、急速に人気カテゴリーの一つとなり、春を代表する快適コーデのトレンドとなっています。同時に、きちんと感と快適さを兼ね備えながら、堅苦しく見えない「シンプルで体に合ったスタイル」の1日平均閲覧数も大きく増加しました。

トレンド考察：

現代のライフスタイルはますます多様化しており、仕事、在宅、アウトドアレジャー、軽めのビジネス外出など、さまざまなシーンを行き来する機会が増えています。こうした背景から、消費者はその場面でしか着られない服では満足せず、「1着で多用途に着回せる」スタイリングをこれまで以上に求めています。「新パジャマスタイル」が人気を集めている背景には、現在主流となっている「抜け感」のあるファッションの美意識に合致していることが挙げられます。

このリラックス感がありながらも上品さを兼ね備えたスタイルは、現代のライフスタイルとの親和性が高く、ファッション性と実用性を両立するSHEINの製品コンセプトとも高い整合性を持っています。こうしたトレンドに的確に応えるため、SHEINはグローバルなファッションサプライチェーンの強みを活かし、消費者にワンストップのコーディネート提案を行っています。

「新パジャマスタイル」に対応し、SHEINでは、綿麻素材やシルクのような質感を持つ、肌にやさしく通気性の高い素材を使用した、外でも着られるパジャマセットや、ゆったりとしたホームスタイルのシャツなどを展開しています。デザインには、シンプルな刺繍、やわらかな色合い、ゆとりのあるシルエットといった要素を取り入れ、自宅でのリラックス感と外出時の上品さを両立し、「1着で多用途に着回せる」スタイルを実現しています。

また、中心となる衣料品に加え、SHEINはさまざまなシーンに対応するコーディネート提案をさらに充実させています。「新パジャマスタイル」に合わせやすい、シンプルなソフトソールスリッパや薄手のスカーフ、リラックス感のあるヘアアクセサリーなど、多彩な小物も展開しています。これにより、消費者は価格を比較しながら個別に選ぶ手間をかけることなく、快適さと洗練を兼ね備えたアイテムをワンストップでそろえることができ、現代の多様な着用シーンに幅広く対応できます。

■SHEINのご紹介

SHEIN（シーイン）は、SHEIN Group（https://www.sheingroup.com/）が運営するファッション＆ライフスタイルのグローバルオンラインブランドで、Webサイトおよびアプリにおいて、160以上の国と地域（※2026年3月末時点）にてサービスを提供しています。

オリジナルブランドのアパレル商品や、世界各地のサプライヤーと提携した多彩なアイテムを、手頃な価格で提供しています。すべての人にファッションの魅力を届けることを使命に、最先端のオンデマンド生産方式を推進。スマートで未来を見据えたファッション業界を目指しています。

■会社概要

会社名 ：ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

U R L ：https://jp.shein.com/

コーポレートサイトＵＲＬ ：https://www.sheingroup.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/shein_japan/

LINE公式アカウント ：https://page.line.me/142khvkx

アプリダウンロード料金 ：無料

アプリダウンロードURL ：https://shein.top/aky6icg

対応OS ：iOS/Android