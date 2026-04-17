第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)「PUBG Mobile」日本代表候補選手決定のお知らせ～大会史上初のメダルに挑む全種目の日本代表候補選手が決定～

一般社団法人日本eスポーツ協会

一般社団法人日本eスポーツ協会(会長：早川英樹 以下、JESU)は、今年9月に開催される第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)について、「PUBG Mobile Asian Games Version」の日本代表候補選手が決定したことをお知らせします。本種目の選手決定をもって、愛知・名古屋アジア大会eスポーツ競技の日本代表候補選手が、すべて決定しました。

愛知・名古屋アジア大会は、オリンピック評議会（OCA）が主催し、アジア地域45の国と地域が参加するアジア最大級のスポーツ競技大会です。同大会において、eスポーツは正式なメダル種目として実施される予定であり、前回大会を超える11種目13タイトルで競技が実施される予定です。JESUは国内の中央競技団体として7種目9タイトルについて、TEAM JAPAN（日本代表選手）候補選手の選考を進めてきました。

4月8日（水）～16日（木）にかけて実施された「PUBG Mobile Asian Games Version」の選考競技会において、優秀な成績を収め、日本代表候補に選出された選手は、以下の4名です。選手たちは、今後JESU から公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）へ日本代表候補選手として推薦し、JOC の認定をもって、第20 回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のTEAM JAPAN（日本代表選手団）として正式に決定する予定です。

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)

「PUBG Mobile Asian Games Version」日本代表候補選手

REX、相棒最強、PINE喰、Garnet （以上、MAKING THE ROAD所属）

※選手名は、プレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネームを併記します。

「PUBG Mobile Asian Games Version」以外の種目に挑む日本代表候補選手たちは、先月実施された選考競技会などで、以下のとおり決定しています。

＜第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋) eスポーツ日本代表候補選手＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39144/table/215_1_b915109c62282d681874fb9c03314547.jpg?v=202604170451 ]

※選手名はプレイヤーネームです。TEAM JAPANに公式に推薦する際は、リーガルネーム表記とします。

*1：「eFootball(TM)」は、PCとモバイルの2プラットフォームで１名ずつ選手を選出し、１チーム2名で競技を実施します。

*2：「対戦格闘団体戦」は、各タイトル１名ずつ、合計3名の選手でチームを編成し、1つのメダルを争います。

今般決定した「PUBG Mobile Asian Games Version」の選手たちと、「eFootball(TM)」、「対戦格闘団体戦」の選手たちは、4月24日（金）から26日（日）にかけて韓国で開催されるアジアeスポーツチャンピオンシップ 2026」（Esports Championships Asia 2026、以下ECA 2026）に参加予定です。JESUは、日本を含むアジア地域7か国が参加するECA2026を、愛知・名古屋アジア大会に向けた選手強化試合と位置づけ、選手の国際経験や情報収集の機会として活用していきます。

https://jesu.or.jp/eca2026/

JESUは、愛知・名古屋アジア大会において選手の競技力を最大限に発揮するため、国際強化試合のほかにも、アスリートとしての意識向上を目的とするインテグリティ研修の実施や、日本スポーツ振興センター（JSC）ハイパフォーマンススポーツセンター（HPSC）味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）における強化合宿など、さまざまな手法で選手強化に取り組んでいきます。

JESUは今後も、アジア競技大会をはじめとする国際大会への日本代表選手派遣に取り組み、日本人選手が世界で活躍する機会を一層拡大するとともに、第20回アジア競技大会において、eスポーツ競技から１人でも多くの日本人の金メダリストを輩出できるよう、競技力の向上に努めていきます。関連の情報は、こちらのWEBページにて随時更新していきます。

https://jesu.or.jp/ag2026/

日本eスポーツ協会（JESU）について

一般社団法人日本eスポーツ協会は、日本国内のeスポーツの普及と発展、そしてeスポーツの振興を目的に国民、とりわけ青少年の競技力の向上及びスポーツ精神の普及を目指しています。eスポーツの認知向上とeスポーツ選手の活躍の場の更なる拡大を目指し、競技タイトルの公認や選手のプロライセンス発行、そしてアジア競技大会をはじめとした国際的なeスポーツ大会への選手の派遣など様々な取り組みを行っています。また、以下のスポンサー企業や団体の支援を受け、国内のeスポーツ産業の発展に努めています。（2025年8月より、「日本ｅスポーツ連合」から「日本ｅスポーツ協会」へ団体名称を変更しました）

活動助成： 一般財団法人上月財団 公益財団法人ミズノスポーツ振興財団

協力： 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）

一般社団法人日本オンラインゲーム協会（JOGA）

後援： 一般社団法人日本アミューズメント産業協会（JAIA)

一般社団法人デジタルメディア協会（AMD）