こどものアイデアが“本物の文房具”に近づく──第2回 文房具アイデアコンテスト開催決定！

キッドプレナーラボ

こどもの起業教育・キャリア教育に取り組むキッドプレナーラボ(R)（本部：大阪府）は、2026年8月4日（火）、日本最大級の文房具の祭典「文紙MESSE」にて、第2回「文房具アイデアコンテスト2026」を開催いたします。

本コンテストは、子どもたちの自由な発想を社会とつなぎ、「考える力」だけでなく「伝える力」まで育むことを目的とした体験型プログラムです。

昨年（第1回）は、全国の小中学生からユニークで実用性の高いアイデアが多数集まり、

会場となったマイドームおおさかのステージでは、子どもたちが堂々と自らのアイデアを発表。来場者・文具関係者から大きな注目を集めました。

■ 第1回開催の成果（2025年）

・全国からの応募が集まり、文房具という身近なテーマから多彩な発想が誕生

・ファイナリストによるステージ発表では、子どもたちが自ら考えたアイデアを自信を持ってプレゼン ・来場した文具メーカー・教育関係者から「商品化の可能性」「教育的価値」の両面で高評価

・参加者からは「自分の考えを伝える楽しさを知った」「将来の夢が具体的になった」といった声

本イベントは、単なるコンテストにとどまらず、

「子どもたちの自己肯定感と社会接続を高める教育プログラム」として大きな反響を呼びました。

■ 第2回開催の進化ポイント（2026年）

第2回では、昨年の成果を踏まえ、以下の点を強化しています。

１. 自由な発想を自分の言葉で伝える達成感と体験価値を強化

本コンテストでは、子どもたちが自由な発想でアイデアを考え、その思いや工夫を自分の言葉で伝えるプロセスを重視しています。 人前で発表し、やり遂げる経験を通して得られる達成感が、自己肯定感や挑戦する力を育みます。

２. プレゼン教育プログラムの導入 一次審査を通過したファイナリスト6名には、キッドプレナーラボ(R)独自のプレゼン指導を実施。 単なる発表練習ではなく、「自分の価値を信じて伝える力」を育てます。

３. 全参加者向け特典 応募者全員が、“文具王”石津大氏による特別オンラインセッションに参加可能。 プロの視点に触れる貴重な機会を提供します。

■ コンテスト概要（2026年）

イベント名：文房具アイデアコンテスト2026 in 文紙MESSE

テーマ：君が欲しい文房具

日時：2026年8月4日（火）14:30～

会場：大阪・マイドームおおさか（オンライン参加可）

対象：全国の小中学生

参加費：1,000円

応募締切：2026年5月15日（金）

アイデア提出締切：2026年5月31日（日）

審査員長：文具王 石津大氏

審査フロー： ・一次審査にてファイナリスト6名を選出 ・プレゼン指導（オンライン） ・本選：文紙MESSE会場ステージにて発表

賞品： グランプリ：USJ親子ペアチケット（相当額）ほか

■ 体験価値と教育的意義

子どもたちの「あったらいいな」という発想は、社会を動かす力を秘めています。

本コンテストでは、 ・アイデアを考える ・人に伝える ・社会とつながる という一連の体験を通じて、探究学習・起業教育の要素を実践的に学びます。

特に「発表する経験」は、自信や自己肯定感を育む大きな機会となり、将来のキャリア形成にもつながります。

■ 保護者・教育関係者へのメッセージ

この夏、お子さまに「アイデアが社会につながる体験」を届けてみませんか。 文房具という身近なテーマを通じて、子どもたちは楽しみながら ・考える力 ・伝える力 ・挑戦する力 を身につけていきます。 また本イベントは、教育機関・企業にとっても、探究学習やアントレプレナーシップ教育の具体事例として活用可能です。 ぜひ会場で、子どもたちの可能性をご体感ください。

■ キッドプレナーラボ(R)について

キッドプレナーラボ(R)は、「明るく希望に満ちた未来の実現」を理念に、子どもたちのアントレプレナーシップ教育を推進する団体です。

発想力・伝える力・社会性・自己肯定感の4つの力を育むプログラムを提供し、これまで多くの子どもたちの可能性を引き出してきました。

■ 主催者情報 団体名：キッドプレナーラボ(R)

設立：2023年6月5日

所在地：大阪府

お問い合わせ：info@kidpreneurlab.com

公式サイト：https://kidpreneurlab.com

LINE公式：https://lin.ee/5a30RHd

■ 応募・詳細 エントリーはこちら： https://forms.gle/5jyubfDuCqLhVKW6A

■ 補足 ※本企画はユニバーサル・スタジオ・ジャパンの提供・協賛ではありません