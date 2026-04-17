【相模原市】元プロレスラーの小橋建太さんを「さがみはら健活！応援アンバサダー」に任命します！

相模原市役所

神奈川県相模原市は、相模原市健康づくり推進条例に基づく施策をより一層推進するため、市・市民・関係者が一体となり、「さがみはら健活 ！応援団」として、市民の健康づくりを応援します。市民の健康づくりに対する気運の醸成や、市民が自らの心身の状態に応じた健康づくりに取り組むことを促進するため、広報大使として、「さがみはら健活 ！応援アンバサダー」を設置。その第１号として小橋 建太氏を任命し、4月23日（木）には同氏の任命式を行います。

・任命式概要

【日時】 令和８年４月２３日（木） 午前１１時２０分から１１時４０分まで【会場】 相模原市役所 本庁舎本館１階ロビー

（神奈川県相模原市中央区中央2-11-15）

https://maps.app.goo.gl/dQpg8h7BU6bdoanH8

【被任命者】 株式会社Fortune KK 代表取締役 小橋 建太氏

［任命期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日］※再任可

【内容】 次に掲げる活動を推進するため、小橋氏を任命する

（１）健康づくりの気運の醸成に関すること

（２）気軽に取り組みやすい具体的な健康づくりの提案に関すること

（３）健康診断、歯科健診及びがん検診の定期的受診の促進に関すること

（４）さがみはら街ぐるみ減塩プロジェクトに関すること

（５）その他健康づくりに関する事業の推進に関すること

・小橋 建太氏 プロフィール

小橋 建太（こばし けんた）

～絶対王者の異名を持つ元プロレスラー～

・1967年 京都府福知山市生まれ（59歳）

・1988年 全日本プロレスよりプロレスデビュー

・1993年～1995年

三沢光晴と共に世界最強タッグ決定リーグ3連覇

・1996年～2000年

第16/19/25代の3度に渡り三冠ヘビー級王座を載冠

・2003年 第6代GHCヘビー級王座を載冠

2年間で13度の防衛に成功し「絶対王者」と呼ばれる

・2006年 腎臓がんの手術（翌年戦線復帰）

・2009年 第9代GHC無差別級王座載冠

・2013年 現役引退

＊現役引退後、夢の実現や命の大切さなどをテーマに講演活動、プロレス興行のプロデュースなど

多方面で活躍。健康で自分らしく生きること、夢をかなえるためのチャレンジが大切なことを、

日々発信しています。

・小橋 建太氏と相模原市

小橋 建太氏（左）と本村市長の記念写真

腎臓がんを患いながら現役復帰を果たした自身の経験から、同じ病気を患った本村 賢太郎相模原市長を応援したいと、2025年に小橋氏が表敬訪問されました。

その訪問をきっかけとして、同年の健康フェスタ、さがみはらフェスタで、がん検診受診促進や減塩啓発活動に従事いただいた経緯から、小橋氏の持つ40～50代への訴求力を活かし、今後も広報大使としての活動の継続をお願いする運びとなりました。

◎取材を希望される場合は、当日直接現地までお越しください。