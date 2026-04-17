白く可憐なお出迎え シロバナウンゼンツツジ / 兵庫県川西市

川西市

兵庫県川西市中北部に位置する清和台団地のすぐそばに、市指定の天然記念物「清和台東３丁目コナラ群落」が存在しています。兵庫県版レッドデータブック（植物群落）にBランクとして記載されています。普段は危険防止のため入場を制限されていますが、同群落の保全活動などを行う「虫生川周辺の自然を守る会」が、見頃をむかえた同群落内に生育するシロバナウンゼンツツジの大個体群を一般公開しています。時間は午前9時30分～午後3時30分、期間は4月22日（水）までです。

シロバナウンゼンツツジが見頃

2016年4月に初めて一般公開し、今年で10回目。見頃を迎えたこの時期、急斜面に咲くシロバナウンゼンツツジの白や薄いピンクの小さな花が咲きはじめ、訪れた人を楽しませています。

この植物群落の広さは約30,000平方メートル。シロバナウンゼンツツジだけでなく、兵庫県版レッドデータブック（植物）にCランクとして記載されているエドヒガンの他、ササユリやミヤマヨメナ、タムシバ、シラキなど、冷温帯の構成種が数多く分布しており、周辺地域のコナラ群落には見られない珍しいものとなっています。

同会会長の菅原八重子さん（すがはら やえこ、74歳）は「この植物群落は住宅街の近くにあり、皆さんの憩いの場になれば嬉しいです。また、市内だけではなく市外からも多くの人が訪れています。シロバナウンゼンツツジ以外にも、珍しい植物をたくさん見ることができます。訪れた方が環境保全に興味を持ってくれればと思いますし、私も頑張っていきたいです」などと話しています。

シロバナウンゼンツツジが見頃シロバナウンゼンツツジが見頃