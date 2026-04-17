4月17日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』ホテルライクカーテン全品10%OFF

通販ドットＴＯＫＹＯ株式会社

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週の注目は、ホテルライクカーテン全品10%OFF。

週末セール会場を見る :https://www.perfect-space.jp/c/weekendsale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260417

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグをお得に購入いただける週末セールを開催しております。今週は、お部屋をワンランク上の空間に演出するホテルライクカーテンが10%OFF。その他最大85%OFFのカーテンもご用意しております。

■週末セール概要

開催期間：4/17 (金)10:30～4/20(月)10:00

内容：最大85％OFF、ホテルライクカーテン10%OFF、新商品10%OFF

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

【今回の目玉商品】

この週末は、お部屋をワンランク上の空間に演出するホテルライクカーテンが10%OFFで登場。

上質な質感と洗練されたデザインで、まるでホテルのような心地よいお部屋づくりが叶うアイテムです。

今回は対象商品の中から特におすすめの2商品をご紹介します。

極上の艶感を宿す、繊細なディテールが美しい、ホテルライクなインテリアを叶える高機能カーテン ＜ザ・シャイン＞\15,800～ (税込)

艶感と繊細な織りが美しい、ホテルライクな空間を演出するカーテン＜ザ・シャイン＞。1級遮光裏地付き仕様で、遮光・遮熱・保温・防炎・防音の機能も備えています。美しさと快適性を兼ね備えた、ラグジュアリーな暮らしを叶えるオーダーカーテンです。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/hotel/scod_0048?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260417

セラミック微粒子を織り込んだ、遮熱効果のあるシームレスレースカーテン ＜アルーラ ホワイト＞\9,800～ (税込)

継ぎ目のないシームレス仕立てで、大きな窓もすっきりと美しく整えるレースカーテン。日差しによる暑さが気になる窓辺に、セラミック微粒子が光を反射し、室温上昇を抑えて快適な空間づくりをサポートしてくれます。

商品ページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/drape/hotel/smr_d4506?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20260417

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。ホテルライクカーテンを取り入れて、お部屋をワンランク上の空間へ模様替えしてみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

サポートページを見る :https://www.perfect-space.jp/c/info/remote_service

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/