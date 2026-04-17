ディオール カプチュールから美のメカニズム※１をサポートする 美容液ローション誕生

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

肌の酸素運搬と10種の再生タンパク質に着想を得て開発。「ディオール カプチュール インテンシブ エッセンス ローション」は、独自のカプチュール共通成分「OX-C トリートメント※2」に加え、植物エキスと発酵物との複合成分「メタブリン※3」を配合。とろみのあるテクスチャーで、深くうるおいで満たし、息づくような、みずみずしく弾力感のあるハリ肌へと導きます。

ディオール サイエンスは、肌の細胞呼吸が若々しさを保つための基本要素であるにも関わらず、加齢に伴い、細胞呼吸量が減少することを明らかにしました。細胞呼吸が減少すると、肌の再生機能とコラーゲン生成も低下してしまいます。一方、細胞呼吸では酸素運搬体が重要な役割を担っており、その働きを最適化することで、細胞の再生能力が高まることも確認しました。

新ディオール カプチュール インテンシブ エッセンス ローション

カプチュール共通成分「OX-Cトリートメント※2」に加え、「メタブリン※3」を配合。肌に潤いを与えて健やかに整え、バリア機能をサポートします。

メタブリン※3： ディオール ガーデンで栽培されたマロウエキスとポスト バイオティック発酵物を組み合わせたディオール独自の複合成分です。

リリー エキス※4： マドンナリリーから抽出した整肌成分。

ディオール カプチュール ル セラムとのライン使いで、ハリのある肌へと導きます。

※1 みずみずしく弾むようなハリをもたらすこと

※2 ノウゼンハレン花／葉／茎エキス（整肌成分）

※3 ゼニアオイエキス、バチルス発酵物（整肌成分）

※4 マドンナリリー根エキス（整肌成分）

新製品 ディオール カプチュール インテンシブ エッセンス ローション

175mL 9,500円（本体価格） ／ 10,450円（税込価格）

2026年5月1日（金） 発売予定

@DIORBEAUTY