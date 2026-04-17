純国産ドローン試作機完成、SAMURAI Tech

株式会社Prodrone純国産ドローン試作機「PD4B-MS」

産業用ドローンの開発・製造を行う株式会社Prodrone（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：戸谷 俊介、以下：Prodrone）は、主要構成部品のすべてを信頼性の高い国内メーカー製品で構築した、純国産（※）ドローン試作機「PD4B-MS」を開発いたしました。

また、本機を皮切りに、日本の技術力を結集した新ブランド「SAMURAI TECH by Prodrone」（商標出願中）を展開していくことを併せてお知らせいたします。

昨今の不安定な国際情勢やサプライチェーンにおける地政学的リスクの高まりを受け、重要インフラを担う産業用ドローンにおいて「セキュリティの確保」と「安定供給」は最優先課題となっています。Prodroneはこの課題に対し、モーター、フライトコントローラー、バッテリー等の基幹部品をすべて国内メーカーと連携して開発・選定しました。

Prodroneは、さらなる安全性の向上と利便性の追求のため、産業用途での実用性をさらに高めるため、飛行時間の延長に向けたエネルギー効率などの研究も継続しており、順次アップグレードを予定しています。なお本機体はコンセプトモデルのため、販売モデルは別途ご案内します。

■純国産ドローン「PD4B-MS」構成パートナー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14359/table/45_1_62695d81d9d5f4a0e49b8b68ce14c258.jpg?v=202604170451 ]

■純国産ドローン試作機「PD4B-MS」スペック

機体重量：7.8kg（バッテリー除く）

最高速度：60km/h

飛行可能風速：12m/s

最大飛行時間：約25分（ペイロードなし）、約20分（ペイロード3kg）

使用環境温度：-20℃ ～ +40℃

■代表取締役社長 戸谷 俊介のコメント

「昨年末、ドローンが経済安全保障推進法における「特定重要物資」に指定されました。これは、ドローンが社会インフラと防衛において重要であることを意味しています。

Prodroneはこの国家戦略に資するべく、国内製造基盤およびサプライチェーンの構築を強力に推進し、その結晶としてコンポーネントのすべてを日本製で構成した純国産ドローン『Prodrone 4B-MS』を発表しました。現在は試作機の段階ですが、早急に量産体制を確立し、安全・安心な「メイド・イン・ジャパン」を日本、そして世界に向けて販売開始します。併せて当社の純国産ドローンを、新ブランド『SAMURAI TECH by Prodrone』とします。

Prodroneは今後、日本の精密技術と不屈の精神を象徴するこのブランドを通じ、次世代の空の安全に貢献します」

※純国産とは

本機は日本国内で設計および生産されているものを指しますが、一部の原材料や電子部品（半導体等）には、国内での調達が困難な海外製が含まれます。