【米国 SelectUSAで世界第3位】台湾発の医療AIスタートアップDeepRad.AI、「SusHi Tech Tokyo 2026」に初出展

Everiii & Partners International Co. Ltd

米国政府主催の投資サミット「SelectUSA」において世界第3位を受賞し、台湾最大級のスタートアップ展示会「InnoVEX」において最優秀賞を獲得。さらに、日本における医療機器認証を取得した医療AI企業、DeepRad.AI（本社:台湾台北市、代表取締役: Roger Chang, 張曜吉）は、2026年4月に東京で開催される国際的イノベーションイベント「SusHi Tech Tokyo 2026」に、台湾発スタートアップ企業として出展します。

弊社は、日本の高齢化社会における公衆衛生課題に対応するため、胸部CT画像から複数疾患のリスクを同時に検出補助システム、および認知症予防を目的とした脳萎縮の定量解析補助システムを展示予定です。

■ 画像診断の限界と日本の医療現場が直面する課題

世界でも有数の高齢化社会である日本では、肺がん、心血管疾患、骨折などの疾患に加え、認知症患者の増加が深刻な社会課題となっています。これらの疾患の早期発見には画像診断が重要な役割を果たしますが、従来の読影は医師の目視に依存しており、一回の検査で単一の疾患に焦点を当てた評価にとどまることが一般的です。そのため、他疾患の潜在的リスクを見逃す可能性や、画像情報を十分に活用しきれないという課題がありました。

また、日本では「働き方改革」により医師の労働時間削減が求められており、膨大な画像を扱う放射線科医の負担軽減と診断精度の維持を両立することが急務となっています。

■ DeepLung-CAC ― 1回の検査で複数疾患リスクの評価を補助

弊社製品「DeepLung-CAC」は、一度の検査で複数疾患を同時に検出補助することができます。低線量胸部CTを一回実施するだけで、以下の3疾患についてのリスク評価が可能です。

・肺がん：微小肺結節を自動検出し、早期の肺がん発見を支援

・心血管疾患：冠動脈石灰化スコア（CAC）を算出し、心血管疾患リスクの評価を支援

・骨粗鬆症：胸部画像から骨密度低下の推定を支援

複数回にかけて行われていた検査を一回に減らすことで、患者の放射線被ばく量や検査待機時間を軽減するだけでなく、医師の読影業務の効率化を実現します。

■ DeepBrain ― 脳の健康状態を「見える化」

認知症対策において、脳の変化を客観的に評価することが重要です。「DeepBrain」は、MRI画像をもとに脳年齢を算出し、脳の萎縮度を定量的に評価します。さらに、人工知能を活用することで、将来的な認知機能低下のリスク予測も可能としています。

「DeepBrain」の活用により、従来の主観的な評価に依存した診断から、データに基づく早期介入・予防的アプローチへの転換を支援します。

■ 医療ESGの実現と社会貢献

弊社の技術は、高齢化社会における医療課題に対する実用的な解決策として、国際的に高く評価されています。患者さんの負担を軽減するだけでなく、医療資源の効率化を同時に実現することで、公衆衛生の向上に貢献するとともに、ESG（環境・社会・ガバナンス）およびSDGs（3. すべての人に健康と福祉を）の達成にも寄与します。

■ 「SusHi Tech Tokyo 2026」への出展と今後の展望

DeepRad.AIは、日本市場参入に向け、必要な準備を進めております。本展示会では、システムの実演を通じて、日本の医療機関、健診センター、代理店、投資家との連携を強化し、医療AIの社会実装の実現に向けた取り組みを加速していく方針です。

【展示会概要】

展示会名：SusHi Tech Tokyo 2026 Glob

al Startup Program

開催時期：2026年4月

開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区、台湾パビリオン内DeepRad.AIブース）

■ 会社概要

会社名：DeepRad.AI（神瑞人工智慧股份有限公司）

設立年：2023年

公式サイト：https://deepradai.com/ja/

【お問い合わせ】

DeepRad.AI

TEL：+886-2-2655-2255

Email：cris_tseng@deepradai.com