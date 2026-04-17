◤ pato ◢ 4月1日より東京エリアに渋谷オフィスがOPEN

株式会社キネカ

株式会社キネカ（本社：東京都港区、代表取締役社長：平塚 満）は、運営するマッチングサービス「pato」の事業拡大およびキャスト面談数の増加を背景に、2026年4月1日よりキャスト面談専用の渋谷オフィスを開設いたしました。

「pato」渋谷オフィス

本オフィスの開設により、面談対応体制を強化し、より円滑かつ質の高いキャスト登録プロセスの実現を目指してまいります。

渋谷オフィス開設の背景

撮影：千葉顕弥撮影：千葉顕弥

「pato」は、ユーザーとキャストをつなぐマッチングサービスとして、継続的に利用者数を伸ばしてまいりました。

それに伴い、キャスト登録時の面談数も増加しており、既存オフィスのみでは対応が難しくなる場面が増えてきております。

こうした状況を踏まえ、面談対応体制の強化を目的として、新たにキャスト面談専用の拠点として渋谷オフィスを開設する運びとなりました。

渋谷オフィスの概要

所在地 ：東京都渋谷区神南1丁目6－5 SHIBUYA WayP 10F

開設日 ：2026年4月1日

公式HP ：https://shibuya-wayp.com/index.html#concept



交通利便性の高い渋谷エリアに拠点を設けることで、キャストの来訪ハードルを下げ、より多くの方にご利用いただける環境を整備いたします。



キャスト希望の方は下記よりご応募ください。

https://pato.today/u/cast

※従来の本社六本木オフィスでも面談は可能です。

今後の展望

キネカは「pato」を通じて多様な出会いの機会を創出し、ユーザー体験のさらなる向上に取り組んでまいります。

東京エリアでは六本木・渋谷の2拠点体制を構築し、さらに大阪・名古屋・福岡・沖縄・北海道など、全国各地で面談可能な体制を整備しております。

今後もサービスの成長に伴い体制強化を継続し、より価値の高いサービス提供を実現してまいります。

【 patoについて 】

エンタメマッチングサービス「pato」

「pato」は、エンターテイナーとエンターテイナーに仕事依頼したい人との特化型マッチングプラットフォームです。

多様なニーズに応じたマッチング機会の提供を通じて、新たな価値創出を目指しています。2017年6月のリリース以降、TVや雑誌のメディアでも話題となり、35万回以上のマッチングを達成。

シェアリングエコノミーの力でエンタメ産業を変革し、スキルや得意を持つキャストの新たな収益源となるエンタメ文化を創出し、"いつものシーンを非日常に"彩ることで、日本を元気にするサービスを目指していきます。

● pato公式サイト：https://pato.today/u/guest

● patopicks：https://pato.today/news/

● キャスト登録希望の方はこちら：https://pato.today/u/cast

patoではタイアップやコラボをしていただける企業様を募集しております。

今後も、patoならではの企画立ち上げやリアルイベントとの提携を推進しております。

具体的なコラボ内容のご相談に関しましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞ pr@kineca.jp

【 会社概要 】

商号 ：株式会社キネカ

代表者 ：代表取締役 平塚満

所在地 ：東京都港区六本木4-8-7

URL ：https://kineca.jp/