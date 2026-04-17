Poly Things ORDER EVENT at かぐれ グランフロント大阪店

株式会社アーバンリサーチ

2026年4月24日(金)、かぐれ グランフロント大阪店がオープンします。それを記念してPoly Thingsのオーダーイベントを開催いたします。

かぐれでは初のお取り扱いとなる本ブランド。豊富な種類のペンダントをはじめ、ネックレスやブレスレット、リング、ピアスなど、幅広いラインナップをご用意いたします。

大人の心をくすぐるポップなデザインでありながら、素材にはSILVER925を使用。本物志向の方にもおすすめのブランドです。

Poly Thingsのアクセサリーで、いつもの装いに新たな一面を取り入れてみませんか。ぜひこの機会に店頭へお立ち寄りください。



【オーダー商品お届け時期】

2026年7月中旬予定



オーダー商品は、先払いにて承っております。また、当日ご購入いただける商品も一部ございます。

ピアス： \12,000+tax ～

ペンダント： \13,000+tax ～

チェーン： \14,000+tax ～

リング： \17,000+tax ～

ブレスレット： \29,000+tax ～

ネックレス： \48,000+tax ～

【開催期間】

2026年4月24日(金)～5月6日(水・振休)

【開催店舗】

かぐれ グランフロント大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store5/5_12/)

ブリストル生まれ 16 歳の女の子 ポリー（Poly）の心に映った景色や出来事、 秘密の思い出をチャームに閉じ込めたジュエリーブランドです。 曇り空の午後、 友達と笑った放課後、 誰にも言えない失恋、 聴き飽きたカセットテープ 履き慣れたスニーカー 彼女だけの「好き」や「嫌い」 様々な情景が、チャームひとつひとつに込められています。 身に着けるたびに誰かの記憶とリンクするような、物語のあるジュエリー。