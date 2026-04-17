スペシャルティコーヒーの味わいをペットボトルで。クリアな味わいとほのかな甘さの余韻。香料無添加で楽しめる「丸山珈琲のブラックコーヒー」を４月20日（月）より発売開始

株式会社丸山珈琲

株式会社丸山珈琲は「丸山珈琲のブラックコーヒー」を2026年4月20日(月)より発売を開始いたします。丸山珈琲のブラックコーヒーは、コーヒーのクリアな味わいとほのかな甘さの余韻を、香料無添加でお楽しみいただける、ペットボトル入りのブラックアイスコーヒーです。

近年、コンビニのカウンターコーヒーやペットボトルコーヒーが広く普及し、身近なコーヒーの選択肢として定着してきました。一方で、本格的な味を求める消費者も増加しており、スペシャルティコーヒーへの関心が高まっています。

こうしたニーズに応えるため、丸山珈琲のブラックコーヒーは、スペシャルティコーヒーならではの豊かな風味を手軽に味わえる商品として開発しました。ダークチョコレートやナッツを思わせる香ばしい香りと、爽やかな後味が特徴です。

本商品の開発にあたっては、「ご自宅やオフィスでも気軽にスペシャルティコーヒーを楽しんでいただきたい」という想いを出発点として、ペットボトルのコーヒーに最適なコーヒー豆を選定し、スペシャルティコーヒー本来の香りや甘さが楽しめて、クリーンでバランスのよい味わいを実現するため、試行錯誤を重ねて完成した商品です。

また、パッケージにはコーヒー豆が育つ、雄大な生産地をイメージしたデザインを採用して、自然の恵みの中で丁寧に育てられたコーヒー豆の背景を感じていただけるよう、落ち着きのある色調とダイナミックなタッチで表現しています。スペシャルティコーヒーならではの品質や透明感を、見た目からもお楽しみいただけるパッケージです。

スペシャルティコーヒーの味わいをいつでも、どこでも気軽にお楽しみください。

【商品概要】

商品名 ： 丸山珈琲のブラックコーヒー

販売価格： 単品：211円（税抜き） / 227.88円（税込み）

1ケース：5,064円(税抜き) / 5,469.12円(税込み)

内容量 ： 500ml、500ml×24本

販売場所： 丸山珈琲直営店およびオンラインストア ほか

【丸山珈琲とは】

丸山珈琲は、スペシャルティコーヒーのメーカーです。取り扱うコーヒー豆は生産地に赴き、生産者より直接買い付けを行っています。会社全体でコーヒー豆の品質にこだわりをもって関わっているため、他社にはない、多種多様な銘柄・バリエーションを有しています。また、丸山珈琲が取り扱うコーヒー豆は、生産者との信頼関係に基づいて仕入れている希少価値の高いコーヒー豆であり、20年以上の長いお付き合いから高品質なコーヒー豆を選りすぐっています。丸山珈琲は、素材であるコーヒー豆を”農作物”として捉え、品種や生育環境、精製処理方法が大切であると考えています。

現在、軽井沢本店を含めて長野県内に４店舗、東京都内に7店舗と山梨県に1店舗、全12店舗の直営店の他、オンラインストアや、スーパー、一般量販店にて、幅広くお取り扱いいただいています。スペシャルティコーヒーの味わいをご家庭でも簡単に味わっていただける「リキッドコーヒー」や「カフェラテベース」の他、原料にスペシャルティコーヒーを使った「マシュマロ」や「ようかん」「バームクーヘン」など様々なお菓子を提供しています。

製造業でありながら飲食業でもある丸山珈琲は「産地からお客さまのカップ一杯に至るすべてのプロセスに密接に関わること」を信念に社業に取り組んでいます。

公式サイト:https://official.maruyamacoffee.com/

オンラインストア︓https://www.maruyamacoffee.com/ec

公式 X︓https://twitter.com/MARUYAMA_COFFEE

公式Instagram︓https://www.instagram.com/maruyama_coffee/

この件に関する報道関係者からのお問い合わせ先：

https://official.maruyamacoffee.com/contact/official-contact/