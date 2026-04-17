競馬をもっと深く、もっと楽しく　WEBサービス「週刊Gallop Online」オープン　競馬雑誌「週刊ギャロップ」をスマホやPCで、手軽に！お得に！

株式会社産業経済新聞社

サンケイスポーツ（産経新聞社発行）は、競馬雑誌「週刊ギャロップ」のWEBサービス「週刊Gallop Online」をオープンしました。1993年の創刊以来、多くの競馬ファンに愛されてきた「週刊ギャロップ」が、現代の「推し活」文化やデジタルニーズに応え、オンラインで手軽に、かつお得に楽しめる新サービスとして進化を遂げました。

【週刊Gallop Onlineの４つの特長】

1.誌面の美しさと迫力をデジタルで再現

これまで誌面でしか見られなかった競走馬の美しく迫力ある写真が、WEB上でも満載です。当該週のメインレース出走馬による「誌上パドック」が前走時と容易に比較できるなどWEB版として進化を遂げたほか、トップジョッキーのインタビューや、岡田牧雄氏の「長の一念」、声優Lynn氏の「目指せ！ＧI帯馬券」、岡部幸雄氏の「名手の視点」といった多彩なコラムも網羅しています。

2.バックナンバーも閲覧可能な誌面ビューワー

最新号は発行当日（原則月曜日）の夕方に更新されます。最新情報はもちろん、過去のバックナンバーも閲覧可能なビューワー機能を備えており、いつでも好きな時に情報を振り返ることができます。

3.WEB独自のコンテンツと膨大なアーカイブ

動画と連動した独自コンテンツや、過去にJRA賞馬事文化賞を受賞した「週刊100名馬」の復刻コンテンツなど、長年蓄積してきた貴重な記事や写真を順次公開予定です。

4.5000人以上が参加するPOGがオンライン化

毎年多くの読者が参加する「ペーパーオーナーゲーム（POG）」をオンラインで開催します。上位入賞者には豪華景品のプレゼントも用意されており、２歳馬情報も充実させてPOGオーナーを強力にバックアップします。

【週刊ギャロップ】

1993年10月に創刊された競馬週刊誌です。日刊紙（サンケイスポーツ）や専門紙（競馬エイト）を持つ産経新聞社の強みを活かし、現場の記者やカメラマンによる最新情報と迫力ある写真を提供しています。生産者からファンまで幅広い層に支持される多彩なコラムにより、競馬ブームを側面から支え続けています。

【サービス概要】

名 称 : 週刊Gallop Online（週刊ギャロップオンライン）

URL : https://weeklygallop.com/

利用料 : 月額1650円（税込）

更新形態 : 決済完了から1カ月間利用可能。翌月同日に自動更新

◎オープン記念、無料キャンペーン（４月限定）

「週刊Gallop Online」オープンを記念して、月額利用料1650円が初月無料となるキャンペーンを実施中です。対象は、4月中に利用申し込みをされる方で、「週刊Gallop Online」のキャンペーンページからクーポンコードを取得し、お申し込みページで入力してください。

URL : https://weeklygallop.com/article/c9941753-5e43-4905-8db6-a813db764047/