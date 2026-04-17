Pococha10周年に向けて「Pococha Go To 10周年 カウントダウンサイト」を公開

株式会社ディー・エヌ・エー

株式会社ディー・エヌ・エー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO:岡村 信悟、以下DeNA)が運営する、ライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」は、10周年に向けてカウントダウンサイトを公開しました。

「Pococha」は、ユーザーの皆さまと共に歩み10周年という大きな節目を迎えようとしています。ここまで歩んでこれたのは、日々素晴らしい配信を届けてくれるライバーの皆さま、そしてその活動を支え続けてくださるリスナーの皆さまの存在があったからです。改めて、すべてのユーザーの皆さまへ深く感謝申し上げます。

10周年に向けたイベントや企画、最新情報をまとめてご覧いただける特設サイト「Pococha Go To 10周年 カウントダウンサイト」では、今後開催予定の「Pococha甲子園2026」や「POCO LAND 10周年祭」をはじめ、さまざまな企画・コンテンツ情報を順次公開していきます。これからの展開を一つの場所でご確認いただけますので、ぜひご活用ください。

Pocochaはこれからも、みなさまとともに楽しめる特別な体験をお届けしてまいります。10周年に向けた盛り上がりを、ぜひ一緒にお楽しみください。

▼「Pococha Go To 10周年 カウントダウンサイト」

https://goto10th.pococha.com/

Pocochaプロデューサー 水田大輔コメント

Pocochaは2017年1月のサービス開始以来、ライバー・リスナーのみなさまと一緒に、たくさんのつながりを育んできました。

日々の配信の中で生まれる会話や応援の積み重ねが、今のPocochaをつくっています。

10周年という節目を目指せるのも、いつも支えてくださっている皆さまのおかげです。本当にありがとうございます。

今回公開したカウントダウンサイトは、これからのPocochaを一緒に楽しんでいただくための場所です。

これから「Pococha甲子園2026」や「POCO LAND 10周年祭」など、さまざまな企画を通して、これまで以上にステキなつながりを感じられる体験をお届けしていきます。

10周年に向けたこの特別な一年を、ぜひ一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてこれからも広がっていくPocochaの未来の可能性を感じていただければと思います。

■Pocochaとは ( https://www.pococha.com/ )

Pococha(ポコチャ)は、株式会社ディー・エヌ・エーが運営するライブコミュニケーションアプリです。ライバー(配信者)、リスナー(視聴者)による双方向コミュニケーションで、一緒にライブ配信を盛り上げます。「Live Link Life ～今この瞬間をいつまでも～」をコンセプトに、一般の方からモデル、歌手まで、様々な個性溢れるライバーたちが毎日配信中。いつでも気軽に配信を楽しむことができます。熱く応援してくれるファンに出会い、ファンとの繋がりを大切にした、アットホームなコミュニティ・プラットフォームとして、ライバー・リスナーの両者にとって居心地のよい場を提供しています。2017年1月にサービスを開始し、2025年12月末時点で日本国内で累計736万以上ダウンロードされています。

■DeNAについて

DeNAは、「一人ひとりに 想像を超えるDelightを」というミッションのもと、ゲーム、ライブコミュニティ、スポーツ・まちづくり、ヘルスケア・メディカルなど幅広く事業を展開していることが特長です。創業以来、挑戦心あふれる社員の強い情熱と高い技術力を中軸に数々の事業を生み出し、顧客ニーズを的確に捉えた付加価値の高いサービス開発から運用までを行っています。現在、AIを中核とした中長期の成長に向けて、AIエキスパートチームを中心に生産性向上・既存事業の競争力強化のほか、新規事業の創出・グロースに取り組んでいます。1999年3月設立、東証プライム市場上場（銘柄コード:2432）。詳細はhttps://dena.com/jp/