北海道羅臼町、EZOHUB TOKYOを拠点に首都圏での取り組みを強化

**羅臼町、東京で新プロジェクトを始動。

地域の課題を“オープンに共有し、共に解く”ための拠点づくりへ**

羅臼町役場

北海道羅臼町（町長：湊屋 稔）は、2026年4月より、サツドラホールディングス株式会社（本社：札幌市 代表取締役CEO：富山浩樹）が運営する「EZOHUB」のリージョナルパートナーとして参画することをお知らせいたします。

また、これに伴い東京都内のリージョナルインキュベーション施設である「EZOHUB TOKYO」を拠点に、人材獲得、企業との共創、関係人口創出を軸とした新プロジェクトをスタートします。

人口減少、産業の担い手不足、自然環境の変化など、地方が抱える課題は複雑化しています。

羅臼町は、約4,000人の町民とともに前向きな課題解決に取組むとともに、“町外の人材・企業と一緒に解決するオープンなプロジェクトとし知床・らうす未来創造図の実現を目指します。

３つのリーディングプロジェクト

１. 人材獲得

多様なスキルを持つ人とつながるための“フロントドア”を東京に設置

羅臼町は、行政・観光・産業振興・環境・デジタルなど、幅広い分野で新しい力を求めています。

首都圏では、町の課題や挑戦をオープンに共有し、関わりたい人がアクセスしやすい仕組みをつくります。

・専門人材（地域づくり、観光、環境、DXなど）とのマッチング

・若者・学生との交流イベント、フィールドワークの受入

・副業・兼業人材の活用促進 移住・二拠点居住希望者への相談窓口の設置

→ “羅臼に関わる入口”を東京につくり、未来の担い手を増やします。

２. 企業等との連携

地域課題を“共創価値の創出”に変える共創プラットフォーム

羅臼町は、世界自然遺産知床を抱える自治体のひとつとして、唯一無二の豊かな自然に恵まれておりますが、地方自治体が抱える課題の“リアルなフィールド”でもあります。

このフィールドにおいて、地域の資源や歴史文化と企業等の技術・ノウハウを掛け合わせ、前向きなチャレンジに転換していくことで、共創プロジェクトを生み出します。

・地域課題をテーマにした共創ワークショップや企業研修の受入

・企業版ふるさと納税を活用した未来創造プロジェクトの企画

・地域振興の実証フィールドとしての連携（漁業・観光・商工業・環境保全等）

・町内事業者と首都圏企業のビジネスマッチング 大学・研究機関との共同研究の推進

→ “地域課題 × 企業等の技術”で、新しい価値を共に創ります。

３. 関係人口創出

羅臼に関わる人のコミュニティを広げる

移住だけが関わり方ではありません。

羅臼町は、町外から関わる多様な人々を“関係人口”として位置づけ、地域の新しい担い手として歓迎します。

・プロボノ・副業人材のプロジェクト参加

・若者・専門人材のコミュニティ形成

・町の取り組みを共有するミートアップ

・SNS・メディアを活用した情報発信

→ “関わりしろ”を増やし、羅臼に関わる人のネットワークを拡大します。

2026年度の主なアクション

・羅臼町の未来創造図の実現に向けた情報発信

・若者・専門人材とのミートアップ

・企業とのマッチングイベントの開催や共同実証プロジェクト等の立ち上げ 等

町長コメント

「羅臼町は、これまで以上に、これからの地域づくりを“オープンな共創”で進めていきます。

人材獲得、企業連携、関係人口の拡大を軸に、町外の皆さんと一緒に羅臼町の未来をアップデートしていきたいと考えています。EZOHUB TOKYO は、そのための新しいフロントドアです。」

今後の取り組みにご注目ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

羅臼町長 湊屋 稔

羅臼町役場 企画財政課

TEL：0153-87-2114 MAIL：kikaku.r@rausu-town.jp

所在地：北海道目梨郡羅臼町栄町100番地83

【リンク】 １.EZOHUB TOKYO EZOHUB東京オフィス - EZOHUBEZOHUB(https://ezohub.jp/office/tokyo/)

２.北海道羅臼町 羅臼町 世界自然遺産・知床の町(https://www.rausu-town.jp/)

知床・らうす未来創造図