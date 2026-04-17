「美しい和音」に隠された、洗脳の歴史と正体を暴く。 認知科学者・苫米地英人 著『音楽と洗脳 美しき和音の正体』電子版、本日配信開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347243/images/bodyimage1】
株式会社サイゾーは、本日2026年4月17日（金）より、認知科学者・苫米地英人氏による衝撃の書『音楽と洗脳 美しき和音の正体』の電子書籍版を配信開始いたしました。
本書は、私たちが日々親しんでいる「音楽」が、一歩扱い方を間違えれば非常に強力な「洗脳装置」へと変貌する事実を、歴史的背景と認知科学の視点から解き明かすものです。
今すぐ電子版をチェック
https://amzn.to/4ctWesP
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■ 本書の内容：あなたが信じる「美しさ」は、作られたものかもしれない
多くの人が「美しい」と信じて疑わないピアノのド・ミ・ソの和音。しかし、現代の標準である「平均律」において、この和音は数学的に全く協和しておらず、音は濁っています。
ではなぜ、私たちはそれを美しいと感じるのか？
そこには、歴史の闇に封印された宗教的な戦略と、教育による徹底した刷り込みがありました。
本書では、ヒット曲に共通するコード進行の秘密から、脳の最深部（脳幹、視床、大脳辺縁系）を直接刺激し情動を揺さぶるメカニズムまで、音楽がいかにして人間の能力や意識をコントロールしているのかを詳述しています。
「なぜ音楽に心が動かされるのか」を知りたい方はこちら
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■ 電子版特典：ダウンロードで即座に体験できる「特殊機能音源」
紙書籍版で大きな反響を呼んだ、脳を活性化させる「次世代型・特殊機能音源」が電子版でもお楽しみいただけます。巻末に掲載されたダウンロード用URLおよびQRコードから、お手持ちのデバイスへ直接取り込むことが可能です。
1曲目：Chant in World（集中力アップ）
2曲目：Magic Forest（創造性アップ）
3曲目：Picture Music（IQアップ）
4曲目：Overture Forever（リラックス）
これらはホワイトノイズから特定の機能を削り出した「音の彫刻」であり、聴き流すだけで潜在能力の解放を促します。
今すぐ電子版をチェック
https://amzn.to/4ctWesP
【書籍概要】
タイトル：音楽と洗脳 美しき和音の正体
著者：苫米地 英人
配信開始日：2026年4月17日（金）
発行：株式会社サイゾー
特典：特殊機能音源（4曲）ダウンロード案内付き
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音楽の歴史、宗教、脳科学、そして未来。
あなたの「聴く」という体験を根本から覆し、音の力で自己の可能性を解放するためのバイブルが、ついに電子書籍で登場します。
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾーは、本日2026年4月17日（金）より、認知科学者・苫米地英人氏による衝撃の書『音楽と洗脳 美しき和音の正体』の電子書籍版を配信開始いたしました。
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多くの人が「美しい」と信じて疑わないピアノのド・ミ・ソの和音。しかし、現代の標準である「平均律」において、この和音は数学的に全く協和しておらず、音は濁っています。
ではなぜ、私たちはそれを美しいと感じるのか？
そこには、歴史の闇に封印された宗教的な戦略と、教育による徹底した刷り込みがありました。
本書では、ヒット曲に共通するコード進行の秘密から、脳の最深部（脳幹、視床、大脳辺縁系）を直接刺激し情動を揺さぶるメカニズムまで、音楽がいかにして人間の能力や意識をコントロールしているのかを詳述しています。
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1曲目：Chant in World（集中力アップ）
2曲目：Magic Forest（創造性アップ）
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これらはホワイトノイズから特定の機能を削り出した「音の彫刻」であり、聴き流すだけで潜在能力の解放を促します。
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タイトル：音楽と洗脳 美しき和音の正体
著者：苫米地 英人
配信開始日：2026年4月17日（金）
発行：株式会社サイゾー
特典：特殊機能音源（4曲）ダウンロード案内付き
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あなたの「聴く」という体験を根本から覆し、音の力で自己の可能性を解放するためのバイブルが、ついに電子書籍で登場します。
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