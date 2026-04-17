ゴマブックス、まぐまぐ協力のもと、AI技術を活用した次世代著者発掘プロジェクトの募集開始
ゴマブックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：赤井 仁、以下「当社」）は、AI技術を駆使した新しい出版支援プロジェクトとして、発信者向けの「出版企画の募集」を開始いたします。本プロジェクトの展開にあたり、日本最大級のメールマガジン配信プラットフォームを運営する株式会社まぐまぐ（本社：東京都品川区 代表取締役 熊重 晃、以下「まぐまぐ社」）に募集広報パートナーとして協力いただき、同社の持つ強力な配信ネットワークを通じて、広く才能ある著者を募集いたします。
■プロジェクト概要
本企画は、AI技術を活用した出版支援により、新たな才能の発掘を目指します。本プロジェクトの趣旨に賛同いただいたまぐまぐ社の協力のもと、同社のメルマガ配信網やSNSを活用し、幅広い発信者の方々へ募集を展開いたします。
・AIによる出版支援： 最新AIを活用した執筆補助により、著者のアイデアを最短距離で具現化します。
・商業出版： 選出された企画は、当社より電子書籍および紙の書籍（プリント・オン・デマンド）の両方で商業出版いたします。
・応募対象： 出版を検討している経営者・個人事業主の方
・募集ジャンル： ビジネス、実用書、エッセイ、小説など幅広く募集。
・詳細・応募URL： https://www.mag2.com/events/ai-publishing/
■ 各社概要
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名：株式会社まぐまぐ
代表者：代表取締役社長 熊重 晃
所在地：東京都品川区西五反田７丁目２２番１７号 TOCビル10階1号
URL：https://www.mag2.co.jp/
事業内容：コンテンツ配信プラットフォームの開発・運営 インターネットメディアの企画・開発・運営
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
info@goma-books.co.jp
配信元企業：ゴマブックス株式会社
■プロジェクト概要
本企画は、AI技術を活用した出版支援により、新たな才能の発掘を目指します。本プロジェクトの趣旨に賛同いただいたまぐまぐ社の協力のもと、同社のメルマガ配信網やSNSを活用し、幅広い発信者の方々へ募集を展開いたします。
・AIによる出版支援： 最新AIを活用した執筆補助により、著者のアイデアを最短距離で具現化します。
・商業出版： 選出された企画は、当社より電子書籍および紙の書籍（プリント・オン・デマンド）の両方で商業出版いたします。
・応募対象： 出版を検討している経営者・個人事業主の方
・募集ジャンル： ビジネス、実用書、エッセイ、小説など幅広く募集。
・詳細・応募URL： https://www.mag2.com/events/ai-publishing/
■ 各社概要
会社名：ゴマブックス株式会社
代表者：代表取締役 赤井仁
所在地：東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
URL：http://www.goma-books.com/
Twitter：@gomabooks
facebookページ：http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容：
出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名：株式会社まぐまぐ
代表者：代表取締役社長 熊重 晃
所在地：東京都品川区西五反田７丁目２２番１７号 TOCビル10階1号
URL：https://www.mag2.co.jp/
事業内容：コンテンツ配信プラットフォームの開発・運営 インターネットメディアの企画・開発・運営
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
info@goma-books.co.jp
配信元企業：ゴマブックス株式会社
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