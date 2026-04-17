4月25日（土）、26日（日）、赤羽馬鹿祭り実行委員会（委員長：森岡謙二）が中心となり、街ぐるみで盛り上げるイベント「赤羽馬鹿祭り」が開催される。 『赤羽馬鹿祭り』の名前は、第1回開催日が4月1日（エイプリルフール）であることにちなんで名付けられた。今年で68回目を迎え、例年数十万人が訪れる盛大なイベントとなっている。 今回は、赤羽公園にて、氷のアートや飲食ブースも楽しむことができる体験型イベント『TOKYO超氷フェス2026 in 赤羽馬鹿祭り』が、初開催される。

開催日時

4月25日（土）、26日（日） 赤羽公園会場 午前10時から午後6時 / 赤羽駅東口特設会場午前10時から午後8時

内容

4月26日（日）

タイムテーブル

11時30分

赤羽馬鹿祭りパレード開会セレモニー（赤羽小学校会場）

12時00分

赤羽小学校「レッドウイングス」・しぶさわくん 外参加者 出発

12時20分

馬鹿踊り・仮装連 出発セレモニー

14時15分

神輿パレード 出発（三角公園）

※荒天の場合は中止。

＜参考＞馬鹿祭りのいわれ

およそ500年の昔、江戸の開祖といわれる太田道灌は、現在の静勝寺境内（赤羽西1-21-17）に稲付城を築き、江戸北方防備の要とした。文武両道に秀で、特に詩歌管弦の遊びには、遠く京の都から師を招いて、地元民にも普及につとめていた。その偉業をついで「赤羽の地にも住民の祭りを」と、昭和31年に「第1回赤羽馬鹿祭り」が開催された。 第1回の開催日4月1日（エイプリルフール）にちなみ「赤羽馬鹿祭り」と名付けられた。その後、「馬鹿」という言葉の持つ負のイメージに配慮し、いつしか「大赤羽祭」と改称されたが、再び「赤羽馬鹿祭り」に名称を戻し、原点回帰となった。

問い合わせ

赤羽馬鹿祭り実行委員会 ℡：03-3903-2568 ℡：03-3901-4303（赤羽スズラン通り商店街振興組合）