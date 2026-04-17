【令和8年度】東京都保育士等キャリアアップ研修｜日程公開・申込受付開始｜eラーニング枠拡大・早期申込推奨

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人絆友会・一般社団法人絆友会（所在地：東京都北区）は、令和8年度 東京都保育士等キャリアアップ研修の日程（集合研修・eラーニング研修）を公開し、受講申込の受付を開始いたしました。

昨年度の受講希望増加を踏まえ、eラーニング定員枠を大幅に増枠しておりすが、定員に達し次第締切のため、早期申込を推奨します。

お申し込みはこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/

申込について

特に年度後半が混み合うため、前半の早期申し込みを推奨しております。

▼ お申し込みはこちら ▼

https://career-up.hanyuukai.biz/(https://career-up.hanyuukai.biz/)



専門知識を深め、キャリアアップを目指しませんか？

現場経験豊富な講師が登壇します！



集合型研修（会場実施）：受付中！

eラーニング研修（動画12時間＋Zoomライブ3時間）：受付・動画視聴スタート！

満足度97％超えの実績！

集合研修（対面式）の特徴

☆QUOカード等がもらえるスタンプカードキャンペーン継続中☆

・受講料・テキスト代無料（東京都内勤務・処遇

改善等加算区分3対象者）

・修了証即日発行

・電子レンジ利用可・水素水サーバー無料

・120インチの大型スクリーン

・65インチサブモニター完備

eラーニング研修の特徴（15時間相当）

集合型はこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/application-tyo-meeting☆PC・スマホ・タブレット等で☆

・12時間の動画視聴＋Zoomによる3時間のライブ研修

・受講料・テキスト代無料（東京都内勤務・処遇

改善等加算区分3対象者）

・いつでもどこでも視聴可能・スキマ時間に最適

・視聴期間内は繰り返し再生OK

eラーニングはこちら :https://career-up.hanyuukai.biz/application-tyo-elearning

※動画の視聴期間延長や振替は行っておりません。

修了証の発行について

年度内間に合います

集合研修：2日目の研修終了後、その場でお渡し

eラーニング：研修終了後1か月以内に発送（3月実施分も年度内にお渡し）

お問い合わせ

毎年多くのお申し込みをいただく人気研修です。

ご希望の方は、どうぞお早めにお申し込みください。

※東京都外の方や無料受講対象外の方はeラーニング研修型で募集をしておりますのでそちらもご検討お願いいたします。

ご不明点がございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人絆友会（一般社団法人絆友会）

E-mail：office@kizuna-info.com ※営業メール等お断り