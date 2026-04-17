bemyfriends、男子プロゴルファー金亨成（キム・ヒョンソン）とMOUを締結…ゴルフファンビジネス市場に進出

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムビジネス企業bemyfriends（ビーマイフレンズ）は、日本ゴルフツアー機構（JGTO）で長年活躍してきた韓国の男子プロゴルファー金亨成（キム・ヒョンソン）と業務提携（MOU）を締結し、ゴルフ領域におけるファンダムビジネスを本格化する。K-POPやeスポーツ、プロサッカーなどで培ってきたファンダムビジネスのノウハウをゴルフ産業に応用し、スポーツビジネスにおける存在感をさらに高めていく方針だ。

両社は今回の提携を通じ、▲プロゴルファー向けファンダムプラットフォームの共同構築、▲メンバーシップを軸としたプレミアムなファン体験の企画、▲ゴルフIPを活用したコマース事業の開発などで協業する。bemyfriendsはグローバルファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)（ビーステージ）」を基盤に、金亨成プロをはじめとするプロゴルファー専用のプラットフォームを立ち上げ、コミュニティ運営からメンバーシップ、コンテンツ配信に至るまで、選手のファンダムビジネス全般をワンストップで支援する。

今回の提携の中心となる金亨成プロは、日韓ツアーで数多くの優勝実績を持つベテランで、卓越したマナーと実力を兼ね備えた「スマイルキング」の愛称で親しまれている。金プロは今回の提携を契機に、プラットフォーム内のファン交流・参加型プログラムの企画にも自ら携わる予定だ。

近年、プロゴルファーが大きな大衆的影響力を持つ「スポーツインフルエンサー」として台頭するなか、選手と直接コミュニケーションを取りたいというファンのニーズが高まっている。bemyfriendsは、こうした潮流に応え、プロゴルファー自身がファンダムを直接マネジメントし、ブランディングできる専用インフラを提供する。

構築されるプラットフォームには、金亨成プロのほか、ソン・ギョンソ、イ・ヒョン、ムン・ソンモ、イム・ミングク、ムン・テファン、キム・ドンフィ、ムン・ジョンヒョン、イ・ミジ、ファン・アルムら韓国を代表するプロゴルファーが多数参加する。ファンはメンバーシップを通じて、選手とのリアルタイム交流に加え、「ラウンド同伴」「オーダーメイドのレッスンコンテンツ」「会員限定商品」など、従来のSNSでは得られなかったプレミアム体験を享受できる。

金亨成プロは「ゴルフを愛してくださるファンの皆さまと、コースの外でも身近に交流できる場所を長年夢見てきた」とし、「今回の提携を契機に、多くのプロゴルファーがファンとより近づき、持続可能な収益基盤を共に築いていけることを願っている。ファンと選手の交流を通じ、ゴルフというスポーツがより多くの方に愛されるよう、その先頭に立っていきたい」と語った。

bemyfriendsの代表ソ・ウソクは「スポーツはファンのロイヤルティが最も高い分野であり、なかでもゴルフはパーソナライズされた体験へのニーズが特に強い市場だ」とし、「K-POPで実証されたファンダムビジネスのノウハウをもとに、ゴルフファンダムに最適化された体験を設計し、スポーツファンダムビジネスの可能性を広げていく」と述べた。

一方、現在世界350社以上にソリューションを提供している「b.stage」は、今回のゴルフ領域への進出により、スポーツファンダムビジネスのポートフォリオをさらに強化する。ファンコミュニティ・コンテンツ・コマースを有機的に結ぶ「ファンダムビジネス360」戦略を軸に、グローバル市場での拡大を加速させていく。