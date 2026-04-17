大会公式オンラインショップ「Aichi-Nagoya 2026 OFFICIAL ONLINE SHOP」をリニューアルしました

愛知・名古屋2026マーケティング代理店業務共同事業体ライセンシング事務局

大会開催までカウントダウンが進む中、多くの方が応援の準備やライセンスグッズの購入に関心を持つ時期を迎えました。

こうした動きに合わせ、より快適に商品を閲覧・購入いただける環境を整えるため、

大会公式ライセンスグッズサイト「 Aichi-Nagoya 2026 OFFICIAL ONLINE SHOP 」のサイトデザインをリニューアルいたしました。

本リニューアルでは、商品写真やカテゴリ構成を整理し、アパレルや雑貨、応援アイテムなど

幅広い公式ライセンスグッズをより見やすく紹介できる構成としています。

本ショップは、単なる購入の場にとどまらず、大会が近づいていることを実感し、

ワクワクした気持ちで応援の準備を整えていただく場所となることを目指しています。

今後も、大会開催に向けて公式ライセンスグッズをより気軽に手に取っていただけるよう、

様々な取り組みや情報発信を続けてまいります。

【サイト概要】

サイト名： Aichi-Nagoya 2026 OFFICIAL ONLINE SHOP

取扱商品：大会公式ライセンスグッズ全般（アパレル／雑貨／応援アイテム 等）

対応言語：日本語ほか英語表示に対応 ※商品購入の配送対象は日本国内限定となります

URL：https://aichinagoya-officialonlineshop.jp/