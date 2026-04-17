唯一無二の存在として輝く”チャンピオン”の精神を称える新商品を発表　クラセアスール・テキーラ「Spirit of Champions スピリット オブ チャンピオンズ」 4月22日（水）数量限定発売

Clase Azul Asia株式会社

クラセアスールアジア株式会社（本社:東京都渋谷区恵比寿、代表取締役社長:チャン・マイケル・キスン、以下「クラセアスール」）は、それぞれのフィールドで自らを磨き続け、唯一無二の存在として輝く人々である“チャンピオン”の精神を称えるために誕生した限定コレクション「Spirit of Champions スピリット オブ チャンピオンズ」を2026年4月22日（水）より公式ブティック『クラセアスール ブティック ラ・ティエラ 東京』のほか、一部の酒販店にて数量限定で新発売いたします。

限定コレクション「Spirit of Champions スピリット オブ チャンピオンズ」

それぞれのフィールドで挑戦を続け、唯一無二の存在として輝く人々。その “Champion” の精神を称えるために誕生した特別な限定コレクションが、「Spirit of Champions スピリット オブ チャンピオンズ」です。

「Spirit of Champions チャンピオンズ」は、クラセアスール創設者のアルトゥーロ・ロメリが抱き続けてきた「チャンピオンへの敬意」と「勝利の精神」から着想を得て誕生した特別な限定品です。私たちが讃えるのは、競技やトーナメントそのものではなく、挑戦を続ける姿勢、団結、そして人間の偉大さを呼び覚ます高揚感です。

私たちは、この「Spirit of Champions」の精神は、各分野で挑戦を続ける以下の方々の姿にも通じるものと考えています。

ラグビー選手 Ceslin Kolbe氏 @cheslinkolbe(https://www.instagram.com/cheslinkolbe/)

格闘家 山本美憂氏 @miyuu_krazybeeee(https://www.instagram.com/miyuu_krazybeeee/)

Buena Vistaファッションプロデューサー石塚啓二氏 @keijiishizuka(https://www.instagram.com/keijiishizuka/)

シンガーソングライター GACKT氏 @gackt(https://www.tiktok.com/@gackt?lang=ja-JP)

チャンピオンを表現する高揚感と唯一無二のニュアンスを感じる特別な一滴クラセアスール創設者のアルトゥーロ・ロメリは情熱的なサッカーファンであり、長年にわたりメキシコのサッカーチームを支援

マスターディスティラー（蒸留長）のヴィリディアナ・ティノコが目指したのは、テキーラ本来の魅力をまっすぐに表現することでした。素材が持つ本来の香りや味わいがはっきりと感じられる、プロセスそのものをお楽しみいただける仕上がりとなっています。

フランス・トロンセの森で育ったフレンチオークの樽で28ヶ月熟成させたテキーラをベースに、特別に仕立てた未熟成テキーラを少量ブレンドし、「ホーベン（Joven）」というスタイルのテキーラをティノコは完成させました。

また、大きな樽を用いることで、テキーラと木の対話はゆるやかに進み、香りはより自然で美しいバランスへと導かれていきます。その結果、繊細なスパイスのニュアンスと、アガベのピュアな味わいを包み込むほのかなバニラの余韻を持つ、ゆっくりと熟成されたテキーラが生まれました。

高く掲げ勝利を祝いたくなるトロフィーをモチーフにしたデキャンタデザイン中心には、緑のマラカイト（孔雀石）を象嵌したクラセアスールのエンブレムが輝く

このデキャンタは、釉薬を施さずに仕上げた素焼きの帯が特徴です。手に触れた瞬間に伝わるひんやりとした質感と、素焼きのざらつきのコントラストが、思わず手に取り、勝利を祝うかのように高く掲げたくなるデザインに仕上がっています。

黄金のリボンが洗練された輪郭を描き、底部に配された流れるような帯と、サテンのようになめらかなホワイトで仕上げたボディは、無駄のない現代的な造形と、深い意味を宿した象徴性が融合されています。

中心には、緑色のマラカイト（孔雀石）を象嵌したクラセアスールのエンブレムが輝き、勝利を祝いたくなるトロフィーのようなデキャンタデザインです。

商品情報

商品名：Spirit of Champions スピリット オブ チャンピオンズ

カテゴリー：テキーラ・ホーベン

内容量：1000ml

アルコール度数：40度

原産国 ：メキシコ

総生産数：10,000本

販売小売価格：255,000円（税抜）

日本発売日：2026年4月22日（水）

販売店：直営リテールストア 公式ブティック「クラセアスール ブティック ラ・ティエラ 東京」、および一部酒販店

テイスティングノート

色味：深みのある黄金色に輝くハイライト

ボディ：フルボディ

アロマ：煮詰めたアガベやココナッツ、トーストした木の香りに、フレッシュなバニラやアーモンド、白胡椒、蜜蝋、トーストしたパンのニュアンスの重層的な香り

味わい：煮詰めたアガベ、クルミ、アーモンド、ローストしたココナッツの風味の後に、長く続くシナモンの甘くスパイシーな余韻

公式ブティック「クラセアスール ブティック ラ・ティエラ 東京」公式ブティック「クラセアスール ブティック ラ・ティエラ 東京」

公式サイト： https://www.claseazulasia.com/pages/clase-azul-boutique-la-tierra-ebisu

営業時間：月曜日～金曜日 11:00～18:00

予約方法：下記予約リンクにてご予約願います。

https://book.squareup.com/appointments/uxq8a3nly3jpvo/location/L73XBC5XGKMXB/services (https://book.squareup.com/appointments/uxq8a3nly3jpvo/location/L73XBC5XGKMXB/services)

アクセス： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイス センタープラザB1

お問い合わせ先 ：latierra_reservation@claseazulasia.com

※本ブティックはキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー可)

※一度のご予約は4名様まで

クラセアスールについて

クラセアスールは、テキーラやメスカルを通じてメキシコの美しさと伝統の真価を伝え、世界中の人々のライフスタイルを彩るメキシコ発のラグジュアリーブランドです。私たちはクラフツマンシップを軸に、唯一無二の創造を世界へ広げています。

【会社概要】

会社名：クラセアスールアジア株式会社

公式Website：https://www.claseazulasia.com

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/claseazulofficial_jp/