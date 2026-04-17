【阪急うめだ本店】『ファッションコンサルティングサービス』が4月29日(水・祝)に装いを新たに7階でリニューアルオープン！

株式会社阪急阪神百貨店

ファッションコンサルティングサービス(https://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/fashionconsulting/index.html)

リニューアルオープン日：2026年4月29日(水・祝)

場所：阪急うめだ本店 7階

2026年4月29日(水・祝)、『ファッションコンサルティングサービス』が装いを新たに7階でリニューアルオープンします。「毎日のコーディネートがなんとなく決まらない」「自分のサイズがわからなくなった」「あれ？この色、似合ってる？」など様々なお悩みに寄り添い、骨格やパーソナルカラーなどの専門の資格を持つ経験豊富なスタッフが、“本当に似合うスタイリング ”をご提案するサービス。

今回のリニューアルでは、個室を増設し、予約枠を拡大。これまで以上に多くのお客様に、プライベートな空間でスムーズにサービスをご利用いただける体制を整えます。

〇スタイリングサービス ※完全予約制

所要時間：約120分

料金：3,300円

STEP１.：事前ご予約

予約サイト(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/?freeword=hq_umd_fcs)からご予約。着用シーンやスタイリングに関するお悩みなど、事前アンケートにお答えいただきます。

STEP２.：ご来店

STEP３.：ヒアリング

ゆったりとしたプライベートな空間で、事前のアンケートを元に、用途・好み・イメージなどを丁寧にお伺いします。

STEP４.：スタイリング・ご試着

フロアやカテゴリーを問わず多彩なブランドからセレクトしたアイテムを個室に集め、靴やバッグ、小物まで含めたトータルコーディネートを実際にご試着いただき、着こなし方などもアドバイスします。

体験レポートなどガイドブックはこちら(https://www.hankyu-hanshin-dept.co.jp/digi_book/fashionconsulting/index.html#target/page_no=1)から。

〇イベントやレッスンも開催

パーソナルカラー＆骨格タイプ診断や、装いに関するレッスンを不定期で開催します。