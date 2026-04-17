VARIELLE、メディア・スタイリスト向けジュエリー貸出サービスを開始

株式会社クロスフォー

株式会社クロスフォー（本社：山梨県）が展開するジュエリーブランド「VARIELLE（ヴァリエル）」は、メディア関係者およびスタイリスト向けのジュエリー貸出サービス「MEDIA & STYLIST LEASE」を開始いたしました。

本サービスでは、撮影・スタイリング・メディア掲載などの用途に応じて、VARIELLEのジュエリーをご利用いただけます。





【サービス開始の背景】多面性を引き出すジュエリーを、より多くの現場へ

VARIELLEは「FACETS OF」をコンセプトに、ひとりの女性の中に存在する多面的な魅力や感情を引き出すジュエリーを展開しています。

日常から特別なシーンまで自然に溶け込むデザインは、スタイリングの幅を広げる要素としても支持されてきました。

こうしたブランドの特長をより多くの制作現場で活用いただくため、このたびメディア関係者およびスタイリスト向けの貸出サービスを開始いたしました。





【サービスの特長】スタイリングの完成度を高めるデザイン性と汎用性

VARIELLEのジュエリーは、以下のような特長を備えています。

・1点でレイヤードのような奥行きを生む立体的デザイン

・シーンを問わず活用できる高い汎用性

・繊細でありながら印象に残るライン設計

これにより、雑誌・広告・映像など多様なクリエイティブに対応可能です。

特に手元や首元といったディテール表現において、スタイリング全体の印象を引き締める“印象設計のジュエリー”として活用いただけます。



【利用シーン】撮影・広告・SNSコンテンツまで幅広く対応

本サービスは、以下の用途でご利用いただけます。

・雑誌・WEBメディアでの撮影

・広告・ビジュアル制作

・スタイリング提案・衣装合わせ

・インフルエンサー／SNSコンテンツ制作





【今後の展開】メディアとの協働を通じた表現機会の創出

今後は、スタイリストやメディア関係者との協働を通じて、VARIELLEのジュエリーが持つ多面性を、より多様なシーンで表現してまいります。





【お問い合わせ・貸出申請】

貸出をご希望の方は、下記ページよりお問い合わせください。



〈MEDIA & STYLIST LEASEページ〉

MEDIA & STYLIST LEASE｜VARIELLE公式ストア(https://www.varielle.jp/pages/media-stylist-lease)



〈お問い合わせ〉

下記フォームよりお申し込みください。

https://www.varielle.jp/pages/contact

【ブランド概要】

VARIELLE（ヴァリエル）は、宝石の街・山梨県甲府市で1980年に創業した株式会社クロスフォーが展開するジュエリーブランド。「多面性の祝福」をコンセプトに、OEMで培った高度な製造技術を背景とした品質と、現代女性のライフスタイルに寄り添うデザインを提案しています。

〈VARIELLE公式ECサイト〉 https://www.varielle.jp/ (https://www.varielle.jp/)