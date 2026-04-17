阪神甲子園球場キッズフェスタに参加！

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下 当社）は、2026年5月6日（水・休）に阪神甲子園球場（西宮市）で開催される小学生以下のお子さまとそのご家族を対象としたイベント「甲子園キッズフェスタ～2026 spring～」に出展します。

当社は、未来を担う子どもたちに海を好きになってもらうことを目的に、公式アンバサダーである「さかなのおにいさん かわちゃん」による世界一楽しいおさかなクイズショーを開催します。楽しみながら海や魚について学べる体験を通じて、子どもたちが海に親しみ、興味を深めるきっかけを提供します。またクイズショー終了後、甲子園をバックにかわちゃんと記念撮影会（要整理券）を開催します。

さかなのおにいさん かわちゃん「世界一楽しいおさかなクイズショー」

【日程】2026年5月6日（水・休）

【時間】11:25～12:25

【場所】阪神甲子園球場内特別ステージ（1塁側スタンド）

【費用】参加無料

さかなのおにいさん かわちゃんと甲子園球場をバックに記念撮影

【時間】１.12:30～13:15 / ２.13:45～14:30

【場所】阪神甲子園球場内 1塁側アルプススタンド

【費用】参加無料

【整理券配布時間】阪神甲子園球場内 内野2Fコンコース 当社ブース

１.10:00～ / ２.12:30～

※希望者多数の場合は、整理券がなくなり次第終了。

海の環境を守る！操船シミュレーターでクリーン体験！

当社ブースでは、海の環境保全について楽しく学べる体験型コンテンツ「3D操船シミュレーター」を活用した環境プログラムを実施します。まるで本物の海を航海しているかのような臨場感あふれる操船体験、航海中に発見した海ごみを回収するミッションに挑戦することで、楽しみながら海を守る大切さを学べる機会を提供します。

【場所】阪神甲子園球場内 内野2Fコンコース

【費用】参加無料

さかなのおにいさん かわちゃんプロフィール

さかなの生態や海の大切さを”オモロく”伝えることで、子どもの「やさしい想像力」を育てる活動をしている。オチとツッコミで展開するさかな4コマ解説はテレビ・イベントで人気！情報番組での水族館紹介や釣り番組ナビゲーター、ラジオDJとしてもレギュラー出演中。絵本作家として多数書籍を刊行し、テレビ東京「シナぷしゅ」では作詞作曲・うた・アニメーションも手がける。2023年より、FURUNO公式アンバサダーに就任。

「甲子園キッズフェスタ～2026 spring～」開催概要

本イベントは、「こどもたちに発見や学びの機会を提供したい」という想いから、西宮市・三井不動産株式会社・武庫川女子大学・阪神電気鉄道株式会社などが参画する『スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会』が2021年から共催している取り組みで、今回で10回目の開催となります。

【日程】2026年5月6日（水・休）

【時間】10:00～16:00

【場所】甲子園エリア

（阪神甲子園球場・甲子園プラス・甲子園駅前広場・三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園）

【参加】入場無料（コンテンツ別に有料、事前予約など参加要件あり）

「甲子園キッズフェスタ～2026 spring～」公式サイト

公式サイト：https://koshien.hanshin.co.jp/kidsfesta/spring2026/

海に育てられた企業として、海を“未来”につなげていく

身近な海の魅力を伝えることで「好き」になってもらう。好きになったものは「守りたい」と思う。

一人でも多くの行動を後押しすることで豊かな自然を守り、「海を未来につなげていきます。」

https://future-vision.furuno.co.jp/sea-pulse/

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界100か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場