学生によるチーム開発力を競うハッカソン「Tornado2026」全国4都市で開催決定 - 参加者募集開始、優勝賞金60万円相当のステーブルコインを授与

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ（所在地：東京都／代表：須田誠）は、ハイブリッドハッカソン「Tornado2026」を、2026年8月17日から9月5日まで、東京・大阪・札幌・福岡の全国4都市で開催いたします。本イベントは、「AIが答えを出す時代に、チームで考え、実践せよ。」をテーマに、今後の時代に必要とされる“チームで価値を生み出す力”を養うことを目的とした実践型ハッカソンです。これは単なるプログラミングコンテストではなく、参加者がエンジニア、デザイナー、プロジェクトマネージャーなどの役割を果たしながら、チームでプロダクトを開発する実際の体験を提供いたします。

■ 背景

Tornado2026公式ロゴ

近年、IT人材の不足が深刻化する中、現場では「技術力」だけでなく、チームで課題を解決する力（協働力・推進力）が求められています。しかし、学生が実際の開発環境で役割分担をしながらプロジェクトを進める機会は限られています。Tornadoは、このような課題に対処し、実践的な開発体験の場を提供することを目指しています。

■ Tornadoの特徴

■ 公式パートナー第一弾発表

昨年のキックオフMTG（会場：帝京大学）の様子昨年の最終発表会（会場：チームラボ）の様子- 役割分担によるチーム開発参加者はエンジニア、デザイナー、PMなどの役割を担い、実践に近いプロジェクトを推進します。- メンターによる伴走支援企業の代表やエンジニアがメンターとして参加し、技術面と思考面の両方からサポートします。- 多面的な審査基準成果物だけでなく、取り組み姿勢やチームでの関与度に関しても評価します。- 企業との接点創出参加企業との交流を通じて、インターンやキャリア形成の機会を提供します。- 先進技術への実践的な接点優勝チームには、総額60万円相当の賞金を授与し、Datachain社が提供するWeb3ウォレットを利用してステーブルコインにて支給される予定です。詳細な受取方法や条件については別途ご案内いたします。

Tornado2026の公式パートナー第一弾として、チームラボ、株式会社Datachain、株式会社IOBI、株式会社GENZの参画が決定しました。

チームラボ

チームラボは、デジタルテクノロジーによるアートで国際的に活動している学際的集団です。デジタル社会の様々な分野のスペシャリストが、アート、サイエンス、テクノロジー、クリエイティビティの境界を越えて、集団的創造をコンセプトに活動しています。本取り組みに賛同するパートナーとして、クリエイティブとテクノロジーの融合を体現する立場から、本イベントを支援いただいています。

株式会社Datachain

株式会社Datachainは、ブロックチェーン技術を活用した次世代の金融・決済インフラの構築に取り組むテックカンパニーです。創業期からのブロックチェーン技術のR&Dを土台に、ステーブルコイン、トークン化預金、法人向けWeb3ウォレット、クロスチェーン基盤、オンチェーンプライバシー基盤などの事業を展開しています。本イベントにおいては、同社のプロダクトを活用し、ステーブルコインによる報酬支給の導入を予定しており、次世代のデジタルアセットに触れる実践的な機会の提供に貢献いただいています。

株式会社IOBI

株式会社IOBIは、全国1,200社超の「地域を代表する企業100選」を選出する地方創生メディア「Made In Local」や、「ラーメンステーション」などの事業を展開する企業です。地域企業の発掘・発信を通じて、挑戦する人や企業の可能性を広げる取り組みを推進しています。本イベントにおいては、その企業ネットワークおよび情報発信力を活かし、参加学生と企業をつなぐ機会創出や認知拡大の面から支援いただいています。

株式会社GENZ

株式会社GENZは、ソフトウェアテストを起点に品質コンサルティ

ングやテスト自動化、運用支援などを展開する企業です。「優れたQAスキルと品質への考え方でお客様と社会と社員に貢献する」をミッションとし、品質を軸に価値提供を行っています。本イベントにおいては、開発プロセスや品質向上の観点から、実践的なプロダクト開発を支える知見提供および支援をいただいています。

今後も、公式パートナーおよび共催・連携企業については順次発表を予定しており、

本取り組みにご関心のある企業・団体からのご相談も受け付けております。

※企業様のお問い合わせは下記からお願いしたいます。

https://tornado-official.jp/inquiry/

■ 開催概要

- イベント名：Tornado2026

- 開催期間：2026年8月17日～9月5日

- 開催都市：東京・大阪・札幌・福岡

- 対象：大学院生、大学生・高専生、専門学生、高校生

- 参加費：無料

■ 今後の展開

Tornadoは単発イベントにとどまらず、学生と企業、地域をつなぐ継続的なプラットフォームとしての形成を図ります。今後は、地方自治体や教育機関との連携を強化しIT人材育成や産業活性化に寄与していく予定です。

■ 代表コメント

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ 代表理事 須田誠

「これからの時代は、AIの進化により個人の力がより大きく発揮されます。一方で、価値を生み出すのは“チーム”です。Tornadoでは、技術だけでなく、人と協働しながら価値を生む経験を提供したいと考えます。学生の皆さんが“仕事は面白い”と感じるきっかけになることを願っています。」

■ 主催・問い合わせ先

一般社団法人夢未来・デジタル起業支援ラボ

Tornado運営事務局

Tornado2026LP：https://2026.tornado-official.jp/

公式サイト：https://tornado-official.jp/

お問い合わせ：https://tornado-official.jp/inquiry/