【フジテレビ】『逆愛～Revenged Love～』FODにて独占見放題配信決定！４月26日（日）０時より配信スタート

株式会社フジテレビジョンhttps://fod.fujitv.co.jp/title/015o （配信ページ）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODにて、『逆愛～Revenged Love～』を４月26日（日）０時より独占見放題配信することが決定しました。

『逆愛～Revenged Love～』（C）2025 Vision Moments Media Pte. Ltd.

『逆愛～Revenged Love～』は、『ハイロイン』で知られる人気BL作家・柴鶏蛋（チャイジーダン）の原作小説『逆襲』を、自らのアレンジでドラマ化した作品です。原作のユーモアあふれる作風はそのままに、新たなストーリーを加えたオリジナル要素が魅力となっています。本作の主人公で、貧乏だが前向きな青年・呉所畏（ウー・スオウェイ）役を演じるのは、オーディション番組出身の梓渝（ズー・ユー）。対する俺様系の御曹司・池騁（チー・チョン）役を、『初恋の方程式』で人気を集める田栩寧（ティエン・シューニン）がクールに演じます。

物語は、元カノを奪った恋敵へのリベンジから始まります。互いに惹かれ合うはずのなかった２人が、いつしか互いのペースに飲み込まれ、予想外の感情が芽生えていきます。そんな２人のスリリングな恋の駆け引きと、ときめきの詰まったシーンは必見！さらに、恋敵を落とすために恋愛指南をする医師×知的で計算高い御曹司のサブカップルが織りなす、頭脳戦のような恋の攻防も見どころです。呉所畏と池騁の抑えきれないときめき、そして互いに翻弄され合うサブカップルの恋の行方から目が離せない！

（C）2025 Vision Moments Media Pte. Ltd.

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【あらすじ】

貧乏でダサいせいで彼女にフラれた呉所畏（ウー・スオウェイ）は、起業して彼女を見返そうとする。しかし仕事を始めると、なぜかいつも邪魔者が現れる。邪魔者の名は池騁（チー・チョン）。金持ちの御曹司で蛇を愛するイケメンの彼こそが、なんと元カノの現在の恋人だったのだ。自分を捨てた元カノと恋人を奪った池騁にリベンジしようと思い立った呉所畏は、自分が池騁を誘惑して落とせば、２人に逆襲できて一石二鳥と考える。呉所畏の猛アタック作戦に池騁は…？

◇ ドラマ概要

■タイトル：『逆愛～Revenged Love～』（全24話）

■配 信：４月26日（日）０時～独占見放題配信スタート

■出 演：ズー・ユー／ティエン・シューニン／ジャン・シュエン／リウ・シュエンチョン

■スタッフ：エグゼクティブプロデューサー：バイ・リーモン／チャイジーダン

監修：チャイジーダン

脚本：チャイジーダン

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/015o （配信ページ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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