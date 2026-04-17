【青森駅ビルラビナ】40周年を記念してアニバーサリーセールを開催！～アスパムてっぺんを巡るコラボ特別体験ツアーも～

株式会社JR東日本青森商業開発

株式会社JR東日本青森商業開発（本社：青森県青森市柳川一丁目2番3号、代表取締役社長：真壁 まり子）が運営する青森駅ビル「ラビナ」は、2026年5月23日(土)に開業40周年を迎えます。『あたらしい。あなたらしい。』をテーマに、これまでの皆さまのご愛顧に感謝を込めてアニバーサリーセールや各種施策を開催します！さらに、同じく40周年を迎える青森県観光物産館アスパムとのコラボ企画も多数展開予定です。

１．アニバーサリーセール

（期 間） 4/11(土)～5/31(日)

各ショップにて先着プレゼントや特別価格のご案内、限定イベントなどが盛りだくさん！

※期間・特典はショップ毎に異なります。

詳細は、館内で配布するチラシや店頭POP、ラビナ公式HP・SNSにてご確認ください。

２．プレミアム商品券販売

周年期間中にラビナ・&LOVINAで使える、12,000円分のラビナ・＆LOVINAお買物券を10,000円で400セット限定販売！

（日 時） 4/26(日) 10:00～ ※なくなり次第終了

（会 場） ラビナ2F プラザ特設会場 (JINS前)

※商品券の有効期間は2026年4月26日(日)～6月30日(火)まで

※お一人様につき5セットまで購入可能

※商品券は現金でのみ購入可能です。

※商品券購入に伴う駐車サービス・JRE POINT付与は対象外です。

3.合計400名様に当たる！ガラポン抽選会

ラビナ・＆LOVINAでお買い上げ3,000円ごとに1回参加可能。

※おひとり様最大10回まで ※レシート合算可

（日 時） 5/23(土)・24(日) 10:00～

（会 場） ラビナ2F プラザ特設会場 (JINS前)

（景 品）

A賞：HIS 50,000円分商品券 各日3名様

B賞：ラビナ・＆LOVINAお買物券 10,000円分 各日7名様

C賞：ラビナ・＆LOVINAお買物券 5,000円分 各日10名様

D賞：ラビナ・＆LOVINAお買物券 3,000円分 各日20名様

E賞：ラビナ・＆LOVINAお買物券 1,000円分 各日100名様

F賞：ラビナ・＆LOVINAお買物券 500円分 各日260名様

※賞品がなくなり次第終了

※レシートを抽選会場で係員にお渡しください

※画像はイメージです。4.POP UP SHOP

ラビナ、&LOVINA、青森駅自由通路にて様々なPOP UP SHOPが登場。

シュガーバターの木

4/16(木)～4/26(日） 青森駅自由通路1F

PRESS BUTTER SAND

4/29(水・祝)～5/10(日)

青森駅自由通路1F

あおもりペンマルシェ

5/9(土)～5/21(木)

ラビナ2F プラザ特設会場

Cake.jp

5/15(金)～5/26(火)

ラビナ1F Choito催事会場

iroHa

5/22(金)～5/31(日)

青森駅自由通路1F

チーズガーデン

5/23(土)～6/5(金)

ラビナ1F ヒメクリ広場

アニバーサリー期間中は、その他多数のPOPUP開催予定!！詳細はラビナSNSでご確認ください。

５．アスパム×ラビナ 40周年特別記念コラボ『LOVIN"A"SPAM』

同じく40周年を迎える青森県観光物産館アスパムと、ダブルアニバーサリーを記念したコラボ企画を実施します。アスパムキャラクター「パムパムくん」とラビナキャラクター「ラビちゃん」とともに2施設の40周年を盛り上げます！

(1)レシートラリーノベルティプレゼント

青森県観光物産館アスパム、ラビナまたは＆LOVINA 、各施設で税込2,000円以上(合計税込4,000円以上)お買い上げのお客様へ、

「-青森のあやちか描き下ろし-あおもり発見ステッカー」をプレゼント！ランダム10種に加え、シークレットステッカーも！

（日 時） 4/24(金)～6/30(火) ※なくなり次第終了

（引換場所） 青森県観光物産館アスパム 1Fインフォメーション

（対 象） 4/24～6/30の期間中レシート、各施設での合算可

ノベルティサンプル

(2)青森ベイエリアフォトコンテスト

アスパム・ラビナ近郊(ベイエリア)で撮影した写真をInstagram投稿でグランプリ、準グランプリ、パムパムくんラビちゃん賞受賞者に景品をプレゼント。

（期 間） 4/24(金)～6/30(火) ※結果発表は7月中旬

（応募方法） １.アスパム及びラビナ 公式Instagramをフォロー

２.テーマに沿った写真に公式アカウントをタグ付け

３.「#アスパムラビナ40周年」をつけて投稿

（景 品）【グランプリ】ゴールデンアスパム文鎮＆アスパム・ラビナ商品詰合せ5,000円相当

【準グランプリ】アスパム・ラビナ商品詰合せ5,000円相当

【パムパムくん・ラビちゃん賞】LOVIN"A"SPAMスタンド・40周年ノベルティ

(3)キャラフォトスポット

アスパムキャラクター「パムパムくん」、ラビナキャラクター「ラビちゃん」と一緒に記念写真を撮ろう。コラボ顔はめパネルが各施設に登場。

（日 時） 4/24日（金）～6/30（火）

（会 場） アスパム2F machicotoba・ラビナ4F のぼりエスカレーター前特設会場

(4)アスパム・ラビナ ダブルスペシャルツアー～てっぺん×ショップ、2施設を巡るアニバーサリー限定体験～

“初公開”アスパムてっぺん見学と、スターバックスコーヒーセミナー、無印良品ワークショップを巡る1日体験ツアー！

（日 時） 6/20(土) 9:30～

（受 付） ５/1(金)～5/10(日) AOMORI REAL TRAVELのサイトにて申し込み

県内外から申し込み可能・予定人数を超えた場合は両施設による厳正な抽選を行います。

（定 員） 最大６組様限定（計12名様）

（料 金） 1組15,000円(税込) ※１組2名さままで申し込み可能 ※ラビナお食事券3,000円分・保険代金含む

（内 容） スターバックス ”生産地を旅するセミナー インドネシアスマトラ編”

無印良品 "ワークショップ"

アスパムてっぺんを初公開

(5)バック・トゥ・ザ・1986-りんご娘が撮る青森の今-

アスパム・ラビナと同年の1986年に誕生したフィルムカメラ「写ルンです」でりんご娘が撮影した“青森の今” を展示。

それぞれの視点で切り取った青森の新たな魅力を発信します。

（期 間） 5/10(日)～

（会 場） ラビナ・アスパム各館内特設スペース

●「りんご娘」アーティストプロフィール

今年結成26周年を迎える農業活性化アイドル。

音楽・芸能活動を通した地方からの情報発信と、地元青森の活性化、全国・海外の第一次産業をエンタテイメントで元気付けることを目標としており、音楽活動の他にも実際にりんご栽培に挑戦。

2022年4月から９期生となる現メンバー４名で活動中。

今年の5月16日、弘前市にある“はるか夢球場”で1万人規模のスタジアムライブを開催予定。

【施設概要】

施設名 ： 青森駅ビル「ラビナ」

所在地 ： 〒038-8555 青森市柳川1-2-3

営業時間： 10:00～20:00（一部店舗により異なる）

website： https://lovina-abc.com/

※本プレスリリースは、2026年4月17日時点の内容となります。今後、変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※本リリースに掲載する画像は全てイメージです。