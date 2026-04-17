【不二家洋菓子店】バンダイの人気商品とコラボした、遊び心満載のスイーツ「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」コラボ商品

■子どもも大人も夢中になれる、ワクワク感溢れるキャラパキ 発掘恐竜パフェ

株式会社不二家

不二家洋菓子店では、株式会社バンダイとコラボレーションした商品を発売いたします。バンダイの人気商品である「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」や「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を使用した、遊び心満載のスイーツが登場！ まるで探検気分で発掘するような楽しさが詰まった、子どもも大人も夢中になれるスイーツをぜひお楽しみください。

◆「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」

「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」

ココアスポンジにチョコクリームとシャンテリークリームを重ね、地層を表現。上面には「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」のチョコや恐竜の卵に見立てた生ミルキー、チョコチップを飾りました。中に潜んだ「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」を掘り当てるのも楽しい、ワクワク感のあるパフェデザートです。本コラボレーション限定の描き下ろしデザイン“恐竜に乗ったペコちゃん”をあしらったカップとペーパープレートにも、ぜひご注目ください。

「掘って楽しい♪ペコちゃんキャラパキ 発掘恐竜パフェ」

2026年4月27日（月）発売

税込626円

※チョコの絵柄を選ぶことはできません。

◆キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋

パフ入りの板型チョコレートをパキパキ割って化石を型抜く、楽しい“遊び”要素が詰まった「キャラパキ 発掘恐竜チョコ」のファミリーパック。

商品ページ：https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117925993000.html

「キャラパキ 発掘恐竜チョコ 大袋」

◆モグッと誕生！恐竜エッグチョコ

卵型のチョコレートの中に恐竜の形をしたいちご味のグミが入った、「まるで口の中で恐竜が孵化する」のを楽しめるエンターテインメント菓子。

商品ページ：https://www.bandai.co.jp/candy/products/2025/4570117925962000.html

「モグッと誕生！恐竜エッグチョコ」

※「キャラパキ」「発掘恐竜」はバンダイの登録商標です。

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