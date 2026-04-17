【新登場】みなとみらいで味わう初夏の贅沢。滴る果汁と芳醇な香りに包まれる、2つの名店による５月・６月限定のメロンを使用したオリジナルパフェ

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

横浜ベイホテル東急(横浜市西区みなとみらい・総支配人 八木 進午)では、フランス料理「クイーン・アリス」（3階）、中国料理「スーツァンレストラン陳」（3階）にて、国産のメロンをふんだんに使用したパフェを2026年5月1日（金）より期間限定でご用意いたします。

「クイーン・アリス」では、これまでにいちごやシャインマスカットを用いて人気を博した“不思議の国のパフェシリーズ”を。「スーツァンレストラン陳」では、同日より開始する「北海道フェア」のおすすめメニューとしてご提供いたします。

フランス料理と中国料理、どちらもデザートを担当する料理人のアイデアが光る、こだわりの詰まったパフェに仕上がりました。

フランス料理 「クイーン・アリス」（3階）

詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/melonfair.php

「不思議の国のパフェ～メロン・花園のヴェール～」

国産の赤肉・青肉メロンをふんだんに。ジュレやレモンムース、メロンアイスなどが甘味と酸味を引き立てます。サブレやクランブルでサクサクとした食感の変化も楽しめ、コースの締めにもさっぱりとお召し上がりいただけます。上にのせたメロン型の飴細工は思わず写真に撮りたくなる可愛らしさです。

花と緑をイメージしたお皿は花園に見立てており、6月14日までは「ガーデンネックレス横浜」(*1)とのコラボレーションメニューとしてご提供いたします。

■期間

2026年5月12日（火）～6月30日（火）

※月曜不定休

■時間

ランチ

平日 11:30～14:00 L.O. (15:30 CLOSE)

土・日曜日、祝日 11:30～ / 13:40～ の2部制

ディナー

平日 17:30～19:00 L.O. (21:00 CLOSE)

土・日曜日、祝日 17:30 または 18:30（18:30 L.O.）

■料金 \2,000

※コースのデザートとして追加料金にて承ります。

「クイーン・アリス」ホール内観イメージ

（*1)ガーデンネックレス横浜

花や緑による美しい街並みや公園、自然豊かな里山など、横浜ならではの魅力を伝えるイベントです。

2026年3月19日（木）～6月14日（日）で開催中。

https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/

中国料理 「スーツァンレストラン陳」（3階）

「北海道産チーズを使用したメロンパフェ 2色の味わい」

贅沢にフレッシュな赤肉・青肉メロンをトッピング。メロンピューレのソースをお好みでかけていただくと、さらに濃厚なメロンの美味しさが広がります。北海道産のチーズとナッツを合わせたカッサータ（アイス）や、チーズのクランブルがメロンの甘さを引き立てます。中国料理らしく、紹興酒キャラメルのアイスや、グラスの底にはメロンの風味を感じる杏仁豆腐を忍ばせました。四川料理を心ゆくまでお楽しみいただいた後に、さっぱりと締められる当店だけのオリジナルパフェです。

多くのお客さまからの声にお応えし、フルサイズ、ハーフサイズの2種類をご用意。お好みのボリュームでアラカルトメニューだけでなく、コースのデザートとしてもご注文いただけます。

■期間

2026年5月1日（金）～6月29日（月）

※火曜不定休

■時間

ランチー 11:30～14:00 L.O.

ディナー 17:30～20:00 L.O.

（コース料理 19:00 L.O.）/ 21:00 CLOSE

■料金

フルサイズ（写真左）\3,700

ハーフサイズ（写真右）\2,000

※アラカルトメニュー、コースのデザートともに

同一料金でのご案内です。

「スーツァンレストラン陳」ホール内観イメージ

「横浜ベイホテル東急」の概要

みなとみらい地区の中心に位置し、みなとみらい駅からは徒歩約１分。

ほとんどの客室にバルコニーを擁し、港の風を感じながら横浜ベイブリッジや大観覧車などの景色を楽しめ、 “アーバンオアシス”のコンセプトのもと、シンプルで落ち着きのあるインテリアでゆったりとお過ごしいただけます。

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番7号

開業日 1997年8月7日

建物概要 地上25階、地下3階

営業施設 客室480室、宴会場 11、 レストラン＆バー 6

［お客さまのお問い合わせ先］

レストラン予約（１０：００～１９：００）

Phone：（０４５）６８２-２２５５