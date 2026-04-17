大阪発、世界を変えるイノベーションの祭典「Tech Osaka Summit 2027」開催決定！～バイオ・ライフサイエンス、グリーンテック、デジタル技術等の精鋭スタートアップが大阪・梅田に集結～
Tech Osaka Summit実行委員会（構成：大阪市、公益財団法人大阪産業局、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構、公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部）は、2027年１月26日（火）・27日（水）の2日間、グローバルスタートアップイベント「Tech Osaka Summit 2027」を開催します。
昨年度開催の「Tech Osaka Summit 2025」では、約3,500人が来場し、600件を超える商談が行われるなど、大阪・関西におけるイノベーションの熱量を証明する結果となりました。
「Tech Osaka Summit 2027」では、引き続き、充実したビジネスマッチングの場を提供するとともに、大阪・関西の強みである分野（バイオ・ライフサイエンス、グリーンテック、デジタル技術等）を中心としたスタートアップのブース展示、第一線で活躍する大企業やスタートアップ関係者等が登壇するトークセッション等を実施します。
また、2026年秋に大阪で開催される「Global Startup EXPO※」等とも連携し、より充実した交流や成長の機会を提供します。
※ディープテック領域を中心に国内外からの資金の呼び込みや人材育成の強化を図り、スタートアップ・エコシステムの一層のグローバル化を担うイベント
1 開催概要
（1） 日時
2027年1月26日（火）～27日（水）
※開催時間は決定次第、「Tech Osaka Summit」公式ホームページにてお知らせします。
（2）会場
グランフロント大阪 北館 B2階 ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター
（3）内容
・スタートアップと事業会社・投資家等によるビジネスマッチング
・大阪・関西の強みである重点分野を中心としたスタートアップによるブース展示
・第一線で活躍する大企業やスタートアップ関係者等によるトークセッション
・シード期・アーリー期のスタートアップによるピッチコンテスト 等
（4）公式ホームページ
・日本語版：https://www.innovation-osaka.jp/tech-osaka-summit/
・英語版：https://www.innovation-osaka.jp/tech-osaka-summit/en/
（5）主催
Tech Osaka Summit実行委員会
（大阪市、公益財団法人大阪産業局、一般社団法人うめきた未来イノベーション機構、
公益財団法人都市活力研究所、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部）
2 問合せ先
Tech Osaka Summit実行委員会事務局
（公益財団法人大阪産業局 スタートアップ支援事業部 拠点名：大阪イノベーションハブ）
電話：06-6359-3004（土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時30分から午後5時30分まで）
メール：tech-osaka-summit@obda.or.jp