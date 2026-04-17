たんぽぽ・川村エミコさん出演のTVCM 本格展開スタート

株式会社トライ・インターナショナル

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：田所 史之）は、味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」の新TVCM 「どんな時も篇（15秒）」 について、2026年４月18日（土）よりテレビ東京にてスポットCMとして放送を開始します。

本CMには、お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコさんを起用し、「どんな時も、味噌らーめんが食べたく なる。」 をテーマに制作。 ４月７日よりフジテレビ「ノンストップ！」（関東ローカル）にて先行放送しており、このたび本格的な展開を開始します。

商店街のシーン

■CMコンセプト：「どんな時も食べたくなる」

仕事の合間、移動中、非日常の空間--

どんな場所、どんな瞬間でも、ふと頭に浮かぶ一杯。

本CMでは、電車の中、メイクルーム、さらにはジャングルといった印象的なシーンを通じて、「気づけば思い出してしまう味噌らーめん」 の存在感を描いています。

味噌の香りとコク、そして身体に染みわたるような満足感。

それは日常の中にある “ちょっとしたご褒美” として、多くの人の記憶に残り続けます。

■川村エミコさんコメント

今回のCM出演について、川村さんは次のように語っています。

「今回のCMは、どんな場所でも味噌らーめんが食べたくなってしまうというユニークな設定で、とても楽しく撮影させていただきました。」

さらに、

「普段から『麺場 田所商店』に通っているので、出演のお話をいただけたときは本当に嬉しかったです。いろんな地域の味噌を選べるのも魅力のひとつで、私は北海道味噌が大好きです！」と語り、

「飲みに行った帰りや運動した後など、体が味噌を欲する瞬間があります（笑）。 皆さんにも、そんな “食べたくなる瞬間” に思い出していただけたら嬉しいです。」 と、日常に寄り添う味噌らーめんの魅力を表現しています。

■撮影エピソード

撮影は終始、和やかな雰囲気の中で進行し、川村さんの自然体な演技が印象的な現場となりました。

特に電車のシーンでは、 「揺れの演出に少し緊張しました」 と語られていた川村さんの自然な表情にも注目です。

メイクルームやジャングルといった異なるシチュエーションでも一貫して表現される “食べたくなる感覚” が、本CMの大きな見どころとなっています。

電車の中のシーン

■味噌の価値とブランドメッセージ

味噌は日本の伝統的な発酵食品であり、日々の食生活に寄り添う存在です。

当社は 「味噌は日本人の宝物。」 という理念のもと、味噌の多様な魅力と健康価値を国内外に発信しています。

本ＣＭを通じて、季節を問わず “思わず食べたくなる存在” としての味噌らーめんの魅力を広く伝えてまいります。

■放送概要

CM名：「どんな時も篇（15秒）」

出演：川村エミコ（たんぽぽ）

放送開始：2026年4月18日 （土）

放送媒体：テレビ東京（スポットCM）

■今後の展開

当社は今後も、味噌文化の可能性を広げるとともに、誰もが “自分に合った味噌と出会える体験” を提供してまいります。

※リリース添付画像はすべて報道目的に限り使用可

※二次使用不可／加工不可

＜麺場 田所商店について＞

「麺場 田所商店」は、 “味噌を主役にした一杯” を提供する味噌らーめん専門店です。北海道・信州・九州など日本各地の味噌を使い分け、地域ごとの味わいを楽しめる多彩なメニューを展開。現在、全国に約200店舗を展開し、味噌文化の魅力を世界へ発信しています。

＜トライ・インターナショナルについて＞

株式会社トライ・インターナショナルは、 「味噌は日本人の宝物。」 という理念のもと、味噌らーめん専門店「麺場 田所商店」を中心に、味噌の製造・販売・輸出事業を展開しています。全国の味噌蔵と連携し、地域ごとの味噌文化を世界へ発信。味噌の新たな価値を創造し、日本の発酵文化を次世代につなぐことを使命としています。

■会社概要

会社名：株式会社トライ・インターナショナル

東京本社：東京都千代田区丸の内３丁目4-1 新国際ビル9階

千葉本社：千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブイースト19階

代表者：代表取締役社長 田所 史之

事業内容：味噌らーめん専門店の経営フランチャイズ事業

自社工場での各種味噌・タレ類など、食材および加工食品の製造・卸売・輸出入

その他飲食関連事業