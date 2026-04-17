【大阪マリオット都ホテル】肉の旨みと香りが重なる「ミートフェスティバル 2026」開催！いちごスイーツが並ぶデザートコーナーもGW期間限定で登場

株式会社近鉄・都ホテルズミートフェスティバル 2026 ディナーイメージ

前菜からグリル、メインまで、牛・豚・鶏肉の旨みを存分に味わえるメニューが勢ぞろい。香味のレイヤーが絶品の「よだれ鶏のサラダ仕立て」、ジューシーな肉汁があふれる「ポークスペアリブ」、そしてディナーでは、とろける旨みが際立つ「神戸牛の赤ワイン煮込み」（お一人様一皿）など、ミートで満たされるひとときをお楽しみください。さらに、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店の“ハルカスベジフェス！”とのコラボレーションにより、野菜の魅力あふれる彩り豊かな品々も登場。GW期間中（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））には、パティシエが手がけるいちごスイーツがブッフェ台を華やかに彩る、スペシャルフェアも開催します。

【実施概要】

【期 間】2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）

※5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）は、料金および一部メニューが異なります。

【時 間】ランチ 11:30 ～ 15:00 ※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）

ディナー 17:00 ～ 22:00 ※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）

※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。

★2026年5月7日（木）よりディナーは、下記営業時間に変更になります。

【平 日】 17:00 ～ 21:00（L.O. 20:30）

【土日祝】 17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30（2部制）

※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。

【料 金】

■ランチ

大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円

＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞

大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円

※ソフトドリンク ｜フリーフロー付き

※アルコール ｜フリーフロー（90分） お一人様 2,400円

■ディナー

大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円

＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞

大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円

※ソフトドリンク ｜フリーフロー付

※アルコール ｜フリーフロー（120分） お一人様 2,400円

【メニュー 一例】

《ランチ・ディナー》

よだれ鶏のサラダ仕立て ／ 豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ ／ ミートとポテトのスパニッシュオムレツ ／ 鶏肉のから揚げ ／ 豚肉とキャベツのミルフィーユ ／ バルサミコ風味の酢豚 ／ ポークスペアリブ（グリル） ／ 魚介の蒸し焼き 緑豆添え ／ タピオカ コンソメスープ

《ランチ限定》

チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り ／ ボロネーゼのラザニアグラタン

《ディナー限定》

魚介のカルパッチョ ／ 神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）

よだれ鶏のサラダ仕立て豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレミートとポテトのスパニッシュオムレツ豚肉とキャベツのミルフィーユバルサミコ風味の酢豚ポークスペアリブ（グリル）《ランチ限定》チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り《ランチ限定》ボロネーゼのラザニアグラタン《ディナー限定》魚介のカルパッチョ《ディナー限定》神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）

【レギュラーメニュー】

和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（マルゲリータ） ／ パスタ（しらすとキャベツのペペロンチーノ）

【COOKA's STANDARD】

《ランチ・ディナー》

国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）

《ランチ限定》

こぼれ巻きずし ※トッピング（とびこ・海老・イカ・牛しぐれ・ネギ・ゴマ）

《ディナー限定》

にぎり寿司（マグロ・サーモン・牛肉のタタキ） ／ 牛肉のしゃぶしゃぶ

国産牛ローストビーフ天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）《ランチ限定》こぼれ巻きずし《ディナー限定》にぎり寿司《ディナー限定》牛肉のしゃぶしゃぶ

【デザート】

グラスデザート 3種（レモンジュレとクリームチーズムース ／ 宇治抹茶のパンナコッタ ／ 赤い果実のヴェリーヌ） ／ ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト ／ わらび餅 ／ ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種

※GW（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））期間のデザートコーナーでは、“STRAWBERRY SWEETS”を提供します。

グラスデザート 3種ラズベリーとリュバーブのクランブルタルトわらび餅ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ）

【ドリンク】

ソフトドリンク各種

アルコール各種 ※フリーフロー別途料金が必要です。

ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種

【ハルカスベジフェス！コラボレーションメニュー】

近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催する「ハルカスベジフェス！」とコラボレーションした野菜の魅力たっぷりのメニューです。

《ランチ・ディナー》

緑黄色野菜とチキンのリゾット ジェノベーゼ風味 ／ 鶏ハムと緑黄色野菜をつかったアグロピカンテのサラダ ／ 人参ムースと海老のマチェドニア ／ グリルベジタブルのフォカッチャ ／ 緑黄色野菜のジュレとアーモンドミルクプリン ／ とうもろこしとチョコレートのジェラート

ハルカスベジフェス！コラボメニュー イメージ

【GW STRAWBERRY SWEETS 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）】

甘酸っぱいいちごをふんだんに使ったスイーツが並ぶデザートコーナーが登場！ケーキやタルト、ムースなど多彩ないちごスイーツがブッフェ台を彩ります。いちごの爽やかな風味と華やかさが、贅沢なひときを演出します。

《ランチ・ディナー》

ストロベリージュレとクリームチーズムース ／ いちごのパンナコッタ 練乳ソース ／ いちごのヴェリーヌ ／ いちごのショートケーキ ／ いちごのロールケーキ ／ ストロベリーチュロス ／ ストロベリードーナツ ／ ストロベリーチョコレートクリームタルト ／ いちごのタルトレット

GW STRAWBERRY SWEETS イメージ

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/57497/

【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）

一般：0120-611-147

携帯：06-6628-6187

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。

※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

公式WEBサイト（都ホテルズ＆リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

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