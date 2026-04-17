【大阪マリオット都ホテル】肉の旨みと香りが重なる「ミートフェスティバル 2026」開催！いちごスイーツが並ぶデザートコーナーもGW期間限定で登場

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株式会社近鉄・都ホテルズ

ミートフェスティバル 2026 ディナーイメージ

前菜からグリル、メインまで、牛・豚・鶏肉の旨みを存分に味わえるメニューが勢ぞろい。香味のレイヤーが絶品の「よだれ鶏のサラダ仕立て」、ジューシーな肉汁があふれる「ポークスペアリブ」、そしてディナーでは、とろける旨みが際立つ「神戸牛の赤ワイン煮込み」（お一人様一皿）など、ミートで満たされるひとときをお楽しみください。さらに、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店の“ハルカスベジフェス！”とのコラボレーションにより、野菜の魅力あふれる彩り豊かな品々も登場。GW期間中（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））には、パティシエが手がけるいちごスイーツがブッフェ台を華やかに彩る、スペシャルフェアも開催します。



【実施概要】

【期　間】2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）


　　　　※5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）は、料金および一部メニューが異なります。



【時　間】ランチ　　11:30 ～ 15:00　※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）


　　　　　ディナー　17:00 ～ 22:00　※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）


　　　　※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。



　　　　★2026年5月7日（木）よりディナーは、下記営業時間に変更になります。


　　　　【平　日】　17:00 ～ 21:00（L.O. 20:30）


　　　　【土日祝】　17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30（2部制）


　　　　※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。



【料　金】


■ランチ


　大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円


＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞


　大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円



※ソフトドリンク　｜フリーフロー付き


※アルコール　　　｜フリーフロー（90分）　お一人様 2,400円



■ディナー


　大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円


＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞


　大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円



※ソフトドリンク　｜フリーフロー付


※アルコール　　　｜フリーフロー（120分）　お一人様 2,400円



【メニュー 一例】

《ランチ・ディナー》


よだれ鶏のサラダ仕立て ／ 豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ ／ ミートとポテトのスパニッシュオムレツ ／ 鶏肉のから揚げ ／ 豚肉とキャベツのミルフィーユ ／ バルサミコ風味の酢豚 ／ ポークスペアリブ（グリル） ／ 魚介の蒸し焼き 緑豆添え ／ タピオカ コンソメスープ



《ランチ限定》


チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り ／ ボロネーゼのラザニアグラタン



《ディナー限定》


魚介のカルパッチョ ／ 神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）



よだれ鶏のサラダ仕立て

豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ


ミートとポテトのスパニッシュオムレツ

豚肉とキャベツのミルフィーユ


バルサミコ風味の酢豚

ポークスペアリブ（グリル）


《ランチ限定》チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り

《ランチ限定》ボロネーゼのラザニアグラタン


《ディナー限定》魚介のカルパッチョ

《ディナー限定》神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）


【レギュラーメニュー】


和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（マルゲリータ） ／ パスタ（しらすとキャベツのペペロンチーノ）



【COOKA's STANDARD】


《ランチ・ディナー》


国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）



《ランチ限定》


こぼれ巻きずし ※トッピング（とびこ・海老・イカ・牛しぐれ・ネギ・ゴマ）



《ディナー限定》


にぎり寿司（マグロ・サーモン・牛肉のタタキ） ／ 牛肉のしゃぶしゃぶ



国産牛ローストビーフ

天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）


《ランチ限定》こぼれ巻きずし

《ディナー限定》にぎり寿司

《ディナー限定》牛肉のしゃぶしゃぶ


【デザート】


グラスデザート 3種（レモンジュレとクリームチーズムース ／ 宇治抹茶のパンナコッタ ／ 赤い果実のヴェリーヌ） ／ ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト ／ わらび餅 ／ ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種



※GW（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））期間のデザートコーナーでは、“STRAWBERRY SWEETS”を提供します。



グラスデザート 3種

ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト


わらび餅

ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ）


【ドリンク】


ソフトドリンク各種


アルコール各種　※フリーフロー別途料金が必要です。


ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種



【ハルカスベジフェス！コラボレーションメニュー】

近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催する「ハルカスベジフェス！」とコラボレーションした野菜の魅力たっぷりのメニューです。



《ランチ・ディナー》


緑黄色野菜とチキンのリゾット ジェノベーゼ風味 ／ 鶏ハムと緑黄色野菜をつかったアグロピカンテのサラダ ／ 人参ムースと海老のマチェドニア ／ グリルベジタブルのフォカッチャ ／ 緑黄色野菜のジュレとアーモンドミルクプリン ／ とうもろこしとチョコレートのジェラート




ハルカスベジフェス！コラボメニュー イメージ


【GW STRAWBERRY SWEETS　5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）】

甘酸っぱいいちごをふんだんに使ったスイーツが並ぶデザートコーナーが登場！ケーキやタルト、ムースなど多彩ないちごスイーツがブッフェ台を彩ります。いちごの爽やかな風味と華やかさが、贅沢なひときを演出します。



《ランチ・ディナー》


ストロベリージュレとクリームチーズムース ／ いちごのパンナコッタ 練乳ソース ／ いちごのヴェリーヌ ／ いちごのショートケーキ ／ いちごのロールケーキ ／ ストロベリーチュロス ／ ストロベリードーナツ ／ ストロベリーチョコレートクリームタルト ／ いちごのタルトレット




GW STRAWBERRY SWEETS イメージ


詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/57497/



【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）


一般：0120-611-147


携帯：06-6628-6187



【大阪マリオット都ホテル】


〒545-0052


大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43



※写真はイメージです。


※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。


※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。


※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。



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