【大阪マリオット都ホテル】肉の旨みと香りが重なる「ミートフェスティバル 2026」開催！いちごスイーツが並ぶデザートコーナーもGW期間限定で登場
ミートフェスティバル 2026 ディナーイメージ
前菜からグリル、メインまで、牛・豚・鶏肉の旨みを存分に味わえるメニューが勢ぞろい。香味のレイヤーが絶品の「よだれ鶏のサラダ仕立て」、ジューシーな肉汁があふれる「ポークスペアリブ」、そしてディナーでは、とろける旨みが際立つ「神戸牛の赤ワイン煮込み」（お一人様一皿）など、ミートで満たされるひとときをお楽しみください。さらに、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店の“ハルカスベジフェス！”とのコラボレーションにより、野菜の魅力あふれる彩り豊かな品々も登場。GW期間中（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））には、パティシエが手がけるいちごスイーツがブッフェ台を華やかに彩る、スペシャルフェアも開催します。
【実施概要】
【期 間】2026年5月1日（金）～ 6月30日（火）
※5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）は、料金および一部メニューが異なります。
【時 間】ランチ 11:30 ～ 15:00 ※土日祝は2部制（11:30 ～ 13:00 ／ 13:30 ～ 15:00）
ディナー 17:00 ～ 22:00 ※土日祝は2部制（17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30）
※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。
★2026年5月7日（木）よりディナーは、下記営業時間に変更になります。
【平 日】 17:00 ～ 21:00（L.O. 20:30）
【土日祝】 17:00 ～ 19:00 ／ 19:30 ～ 21:30（2部制）
※お料理は、閉店時間の30分前までお取りいただけます。
【料 金】
■ランチ
大人 6,000円 ／ シニア（65歳以上） 4,500円 ／ 小学生 2,400円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円
＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞
大人 8,000円 ／ シニア（65歳以上） 6,400円 ／ 小学生 3,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,000円
※ソフトドリンク ｜フリーフロー付き
※アルコール ｜フリーフロー（90分） お一人様 2,400円
■ディナー
大人 7,600円 ／ シニア（65歳以上） 5,700円 ／ 小学生 3,500円 ／ 幼児（3歳以上） 1,300円
＜GW 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）＞
大人 9,000円 ／ シニア（65歳以上） 7,200円 ／ 小学生 4,000円 ／ 幼児（3歳以上） 1,500円
※ソフトドリンク ｜フリーフロー付
※アルコール ｜フリーフロー（120分） お一人様 2,400円
【メニュー 一例】
《ランチ・ディナー》
よだれ鶏のサラダ仕立て ／ 豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ ／ ミートとポテトのスパニッシュオムレツ ／ 鶏肉のから揚げ ／ 豚肉とキャベツのミルフィーユ ／ バルサミコ風味の酢豚 ／ ポークスペアリブ（グリル） ／ 魚介の蒸し焼き 緑豆添え ／ タピオカ コンソメスープ
《ランチ限定》
チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り ／ ボロネーゼのラザニアグラタン
《ディナー限定》
魚介のカルパッチョ ／ 神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）
よだれ鶏のサラダ仕立て
豚肉のしゃぶしゃぶとクスクスのタブレ
ミートとポテトのスパニッシュオムレツ
豚肉とキャベツのミルフィーユ
バルサミコ風味の酢豚
ポークスペアリブ（グリル）
《ランチ限定》チーズムースとカリカリベーコン 黒胡椒の香り
《ランチ限定》ボロネーゼのラザニアグラタン
《ディナー限定》魚介のカルパッチョ
《ディナー限定》神戸牛の赤ワイン煮込み（お一人様一皿）
【レギュラーメニュー】
和惣菜 ／ サラダ各種 ／ 欧風カレー ／ ピッツァ（マルゲリータ） ／ パスタ（しらすとキャベツのペペロンチーノ）
【COOKA's STANDARD】
《ランチ・ディナー》
国産牛ローストビーフ ／ 天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）
《ランチ限定》
こぼれ巻きずし ※トッピング（とびこ・海老・イカ・牛しぐれ・ネギ・ゴマ）
《ディナー限定》
にぎり寿司（マグロ・サーモン・牛肉のタタキ） ／ 牛肉のしゃぶしゃぶ
国産牛ローストビーフ
天ぷら（ランチ 4種・ディナー 5種）
《ランチ限定》こぼれ巻きずし
《ディナー限定》にぎり寿司
《ディナー限定》牛肉のしゃぶしゃぶ
【デザート】
グラスデザート 3種（レモンジュレとクリームチーズムース ／ 宇治抹茶のパンナコッタ ／ 赤い果実のヴェリーヌ） ／ ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト ／ わらび餅 ／ ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ） ／ ジェラート 10種
※GW（5月2日（土）～ 5月6日（水・振休））期間のデザートコーナーでは、“STRAWBERRY SWEETS”を提供します。
グラスデザート 3種
ラズベリーとリュバーブのクランブルタルト
わらび餅
ストロベリークレープとコンディメンツ（ワゴンスイーツ）
【ドリンク】
ソフトドリンク各種
アルコール各種 ※フリーフロー別途料金が必要です。
ワイン（赤・白） ／ 生ビール ／ ウイスキー ／ カクテル各種
【ハルカスベジフェス！コラボレーションメニュー】
近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店にて開催する「ハルカスベジフェス！」とコラボレーションした野菜の魅力たっぷりのメニューです。
《ランチ・ディナー》
緑黄色野菜とチキンのリゾット ジェノベーゼ風味 ／ 鶏ハムと緑黄色野菜をつかったアグロピカンテのサラダ ／ 人参ムースと海老のマチェドニア ／ グリルベジタブルのフォカッチャ ／ 緑黄色野菜のジュレとアーモンドミルクプリン ／ とうもろこしとチョコレートのジェラート
ハルカスベジフェス！コラボメニュー イメージ
【GW STRAWBERRY SWEETS 5月2日（土）～ 5月6日（水・振休）】
甘酸っぱいいちごをふんだんに使ったスイーツが並ぶデザートコーナーが登場！ケーキやタルト、ムースなど多彩ないちごスイーツがブッフェ台を彩ります。いちごの爽やかな風味と華やかさが、贅沢なひときを演出します。
《ランチ・ディナー》
ストロベリージュレとクリームチーズムース ／ いちごのパンナコッタ 練乳ソース ／ いちごのヴェリーヌ ／ いちごのショートケーキ ／ いちごのロールケーキ ／ ストロベリーチュロス ／ ストロベリードーナツ ／ ストロベリーチョコレートクリームタルト ／ いちごのタルトレット
GW STRAWBERRY SWEETS イメージ
詳細を見る :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/cooka/menu/57497/
【ご予約・お問い合せ】（受付時間10：00～19：00）
一般：0120-611-147
携帯：06-6628-6187
【大阪マリオット都ホテル】
〒545-0052
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
※写真はイメージです。
※仕入れ状況により材料を変更する場合があります。
※レストランプランの表示料金には、消費税およびサービス料（15％）が含まれております。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
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