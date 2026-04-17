【grove】貴島明日香さんが着こなす7LOOKS『いまの気温に、ちょうどいい服。』を4月17日（金）より公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「grove（グローブ）」（https://store.world.co.jp/s/brand/grove/(https://store.world.co.jp/s/brand/grove/)）は、気温が揺らぐ今の時期にちょうどいい“羽織りアイテム”を主役にしたLOOK BOOKを、4月17日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に、オフィスシーンからデイリーまで活躍するフェミニンカジュアルを展開するブランド「grove（グローブ）」は、幅広い女性に支持される着回し力の高いトレンドアイテムを多数ご提案しております。

今回公開する特集ページでは、ON/OFFで使えるシアーカーディガンやハーフスリーブジャケット、フードデザインのシャツなど、バリエーション豊かな羽織りアイテムを使った7つのスタイリングをご提案。

今注目の貴島明日香さんが着こなす最新LOOKを、ぜひ公式オンラインストアでお楽しみください。

LOOK BOOKはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/grove/topics/summer-look/

LOOK1

CARDIGAN : \3,979（税込）

ONEPIECE : \7,700（税込）

EARRINGS : \1,980（税込）

SANDALS : \4,479（税込）

LOOK2

BLOUSON：\5,479（税込）

TOPS：\2,989（税込）

PANTS：4,979（税込）

LOOK3

SHIRT：\5,479（税込）

TOPS：\3,479（税込）

PANTS：\11,500（税込）

NECKLACE：\2,200（税込）

SHOES：\5,979（税込）

LOOK4

SHIRT：\5,479（税込）

PANTS：\5,479（税込）

EARRINGS：\1,980（税込）

SANDALS：\5,479（税込）

LOOK5

JACKET：\5,479（税込）

PANTS：\5,979（税込）

EARRINGS：\1,980（税込）

BAG：\3,979（税込）

SANDALS：\5,479（税込）

LOOK6

CARDIGAN：\4,979（税込）

ONEPIECE：\7,700（税込）

SCARF：\2,200（税込）

SANDALS：\4,479（税込）

LOOK7

JACKET：\8,250（税込）

T-SHIRT：\3,479（税込）

ONEPIECE：\7,700（税込）

EARRINGS：\1,980（税込）

BAG：\4,479（税込）

SANDALS：\4,479（税込）

貴島明日香さんのプロフィール

1996年生まれ、兵庫県出身。

雑誌『BAILA』のレギュラーモデルを務め、GIRLS AWARD、神戸コレクションなどショーにも出演。日本テレビのお天気キャスターとして注目を集め、2021年「好きなお天気キャスターランキング」で1位を獲得。TV、CM・広告、女優業などでも活躍中。最近ではYouTubeチャンネル「あすかさんち」を開設するなど、活動の場を広げている。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/grove/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR768)

【 Social media 】

■ Instagram：https://www.instagram.com/grove_jp/(https://www.instagram.com/grove_jp/)

■ LINE：https://page.line.me/pem9992o(https://page.line.me/pem9992o)

■ X：https://x.com/grove_jp(https://x.com/grove_jp)

【 Brand Concept 】

“My Feminity My Life”

日常をちょっぴり可愛く上品に。きっとすぐに私らしさが見つかります。

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル （ワールドグループ）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/