神戸学院大学有瀬キャンパスに新カフェ「Mother Moon Commons」オープン
2026年4月8日、神戸学院大学有瀬キャンパス（神戸市西区）内に、カフェ「Mother Moon Commons（マザームーンコモンズ）」がオープンしました。
本店舗は、神戸を中心に14店舗を展開する人気カフェ「マザームーンカフェ」による、大学への初出店となります。
「Mother Moon Commons」は、「CAMPUS SOCIAL HUB ～つながる・集まる・楽しむ～」をコンセプトに掲げ、自然素材を取り入れた居心地のよい空間の中で、食事とともに豊かな時間を提供します。また、2026年4月より利用を開始した同キャンパス1号館「愛称：ARISE（あらいず）」内に、新たな交流とにぎわいを創出する拠点としての役割も担います。
さらに、神戸学院大学の学生を対象に「100円朝食」を提供し、日々の健康的な学生生活を食の面からサポートします。
学生のみならず、地域住民の皆さまにもご利用いただける、開かれたコミュニティスペースとして、多くの方々に親しまれる場を目指してまいります。
開放的な店内
テラス席も完備
ハム&チーズクラシックサンド（780円）
本学学生限定「100円朝食」対象メニュー
本学学生限定価格対象メニュー
2026年4月に利用開始した有瀬キャンパス1号館「愛称：ARISE（あらいず）」
営業時間：8:30～17:00 ※日曜、祝日定休日 ※土曜日の営業時間は変更となる場合がございます
席数：144席（カウンター11席、テーブル81席、テラス52席）
場所：神戸市西区伊川谷町有瀬518 神戸学院大学有瀬キャンパス1号館1階
電話番号：078-600-9300
＜参考リンク＞
Mother Moon Commons （マザームーンコモンズ）食べログ(https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280111/28076165/)
Mother Moon Cafe - マザームーンカフェ(https://www.mothermoon.co.jp/)
神戸学院大学 1号館建設特設ページ「有瀬が、変わる」(https://www.kobegakuin.ac.jp/2026newcampus/)
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