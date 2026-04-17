神戸学院大学有瀬キャンパスに新カフェ「Mother Moon Commons」オープン

神戸学院大学

2026年4月8日、神戸学院大学有瀬キャンパス（神戸市西区）内に、カフェ「Mother Moon Commons（マザームーンコモンズ）」がオープンしました。

本店舗は、神戸を中心に14店舗を展開する人気カフェ「マザームーンカフェ」による、大学への初出店となります。

「Mother Moon Commons」は、「CAMPUS SOCIAL HUB ～つながる・集まる・楽しむ～」をコンセプトに掲げ、自然素材を取り入れた居心地のよい空間の中で、食事とともに豊かな時間を提供します。また、2026年4月より利用を開始した同キャンパス1号館「愛称：ARISE（あらいず）」内に、新たな交流とにぎわいを創出する拠点としての役割も担います。

さらに、神戸学院大学の学生を対象に「100円朝食」を提供し、日々の健康的な学生生活を食の面からサポートします。

学生のみならず、地域住民の皆さまにもご利用いただける、開かれたコミュニティスペースとして、多くの方々に親しまれる場を目指してまいります。

開放的な店内テラス席も完備ハム&チーズクラシックサンド（780円）本学学生限定「100円朝食」対象メニュー本学学生限定価格対象メニュー2026年4月に利用開始した有瀬キャンパス1号館「愛称：ARISE（あらいず）」

営業時間：8:30～17:00 ※日曜、祝日定休日 ※土曜日の営業時間は変更となる場合がございます

席数：144席（カウンター11席、テーブル81席、テラス52席）

場所：神戸市西区伊川谷町有瀬518 神戸学院大学有瀬キャンパス1号館1階

電話番号：078-600-9300

＜参考リンク＞

Mother Moon Commons （マザームーンコモンズ）食べログ(https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280111/28076165/)

Mother Moon Cafe - マザームーンカフェ(https://www.mothermoon.co.jp/)

神戸学院大学 1号館建設特設ページ「有瀬が、変わる」(https://www.kobegakuin.ac.jp/2026newcampus/)

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