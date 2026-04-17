ミツカン、「味ぽん」など190ml商品を新容器へリニューアル

株式会社Mizkan Holdings

株式会社Mizkan（本社：愛知県半田市、代表取締役社長兼 CEO：槇亮次、以下ミツカン）は、「味ぽん(R)」「かおりの蔵(R) 丸搾りゆず」「かけるカンタン酢(TM)」の190ml容器について、新容器へリニューアルいたします。お客様の声を活かし、容量はそのままにコンパクトで収納しやすく、さらに使いやすい商品としてご提供いたします。

リニューアル概要

今回のリニューアルでは、容量はそのままに、よりコンパクトで使いやすい新容器を採用しました。主な特長は以下の3点です。

・コンパクトでスリムな設計により、冷蔵庫内での収納性を向上

・片手で開けやすいキャップを採用し、中栓がないことにより、開栓・使用のしやすさを向上

・軽く押すだけで中身が出て、片手でも使いやすい設計

さらに、パッケージには二次元コードを配置し、簡単にアレンジレシピをご覧いただけるようにしました。忙しい日でも手軽に料理の幅を広げていただけます。

リニューアル背景

近年、単身世帯を中心に、自炊への関心が高まっています。一方で、「調理に時間がかかる」「調味料を使い切れない」「冷蔵庫の中がいっぱいになる」といったお悩みも多く聞かれます。

また、市販の惣菜や加工食品にひと手間加える“半自炊”など、無理なく自分らしい食事を楽しむスタイルも広がっています。

こうした背景を受け、ミツカンでは、調理にも調味にもさっと使え、毎日の食事をもっと気軽に楽しんでいただけるよう、本リニューアルを実施いたしました。あわせて、容器にはリサイクルペットボトルを採用し、環境にも配慮した仕様としています。

・リサイクルペットボトル

ミツカンは、リサイクルペットボトルの使用拡大を進めています。ペットボトルからペットボトルへリサイクルする、「ボトルtoボトル」により、資源を繰り返し利用でき、新たな化石燃料からペットボトルを作るのに比べてCO2を約60％削減できます。

参考：水平リサイクルの取り組み | 資源を無駄なく使う | サステナビリティ | MIZKAN GLOBAL(https://www.mizkanholdings.com/ja/sustainability/resources/initiative03/)

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65533/table/701_1_ae7c328d094fbce382cba579fa4cef3e.jpg?v=202604170351 ]

■発売エリア

全国

■発売時期

味ぽん 2月上旬～ かおりの蔵 丸搾りゆず・かけるカンタン酢 3月上旬～ 順次切り替え

■商品画像

ミツカンは、企業理念である「買う身になって まごころこめて よい品を」に基づき、商品やメニューを通じて、お客様へ「おいしさと健康」を提供してまいります。

＜商品に関する一般の方のお問い合わせ先＞

ミツカングループお客様相談センターHP：https://faq.mizkan.co.jp/