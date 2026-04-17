約100年の伝統×デジタル銀座・和光にて、Japan DXが海外富裕層向けVIPサービスを提供開始の融合で、次世代顧客接点を創出。

Japan DX株式会社

訪日中国人向けインバウンド総合プラットフォームサービスを展開するJapan DX株式会社（本社：東京都港区、代表：陳 清揚、以下「Japan DX」）は、銀座の象徴として知られる高級専門店「和光」において、2026年4月中旬以降、海外富裕層向けデジタルVIPサービスの提供開始を予定しています。

本サービスは、約100年にわたり受け継がれてきた和光の伝統やホスピタリティと、JapanDXのデジタル技術を融合し、来日前から始まる顧客体験を実現するものです。これにより、訪日前から顧客接点を構築する次世代購買モデルへと進化させます。

―背景

訪日外国人旅行者は増加を続け、2025年には約4,268万人と過去最高を更新。インバウンド消費額は約8.1兆円に達し、その中でも購買支出は全体の約30%と大きな割合を占めています。

なかでも、訪日1回あたり100万円以上を消費する層は「高付加価値旅行者」として位置づけられ、単価の高い消費を牽引する存在です。こうした層では、来日前の情報収集や事前予約の有無が購買意思決定に大きく影響することが指摘されています。

一方で現場では、依然として来店後の対面接客中心となっており、来店前の接点や理解が不十分であるのが実情です。その結果、海外顧客にとっては情報不足や言語の壁により、商品やブランド価値を十分に理解しないまま来店するケースも多く見られます。

特に高付加価値商材においては、事前理解の有無が購買意欲や満足度に大きく影響するため、こうした構造は本来の体験価値を十分に伝えきれていない要因となっています。

―本取り組みのポイント

本取り組みの最大の特徴は、「来日前から始まる購買体験」を可能にしている点にあります。利用者は来日前または滞在中にオンラインでサービスを予約し、事前に商品やブランドへの理解を深めた上で来店します。これにより、店舗ではより高度で密度の高い接客が可能となり、限られた時間でも満足度の高い体験を実現します。

さらに、多言語対応やVIP専用導線の整備により、海外富裕層に最適化されたプレミアムな顧客体験を提供します。プライベートショッピングや高単価商品の提案など、個別ニーズに応じたきめ細やかな対応が可能となり、購買体験そのものの質を高めます。

また、本取り組みは単なる予約システムではなく、「伝統とデジタルの融合」によって顧客接点そのものを再設計する試みです。銀座の象徴である「和光」が長年培ってきた審美眼や迎賓文化といった“来店して初めて完結する価値”を、デジタルによって来店前へと拡張し、一連の体験として再構築しています。

これは、本質を活かしながら提供方法を進化させる新たな挑戦であるといえます。

―サービスの特徴

多言語対応ページを基盤に、来店前の商品閲覧や事前予約、VIP専用導線を整備することで、顧客は訪日前からスムーズに情報収集・来店準備が可能となります。これにより、従来の来店後中心・対面説明中心の接客から、来日前から関係を築き事前理解を促進する体験へと進化しています。

―今後の展望

JapanDXは、本サービスを起点に、ラグジュアリーブランドや伝統産業など高付加価値領域への展開を加速し、海外富裕層に向けたプレミアム体験の提供を拡大していきます。単なる導入支援にとどまらず、顧客接点の設計から体験価値の高度化までを一体で支援することで、日本発の高付加価値消費モデルの確立を目指します。

あわせて、世界中の各大手OTAプラットフォームや航空会社の上級会員基盤などとの連携を強化し、訪日前からの接点創出をさらに拡張していきます。これにより、購買意欲の高い海外富裕層へのリーチを高精度で実現するとともに、訪日消費の“量”から“質”への転換を牽引していきます。

＜株式会社和光について＞

銀座4丁目の交差点、銀座のランドマークとして知られる和光本店。時計をはじめ、宝飾品、紳士・婦人用品、室内装飾品など、ご用意している商品は、お客様の声を取り入れて独自に開発した、あるいは国内外から厳しい目で選び抜いた、高い品質を誇るものばかりです。長い歴史と伝統の中で培ってきた上質へのこだわりとおもてなしの精神を、大切にしています。

公式サイト：https://www.wako.co.jp/(https://www.wako.co.jp/)

＜Japan DXについて＞

Japan DXは、「データの、その先へ 日本の観光の“無二の価値“を最大化させ、国を越え、心をつなぐ。」をビジョンに掲げ、データ駆動型の訪日インバウンド客向け総合プラットフォームサービスを提供しています。世界各大手旅行OTAプラットフォームとの連携によって、ビッグデータやトラフィックを活用し、様々な事業などを行っています。

【会社概要】

代表取締役：陳 清揚

住所：東京都港区西新橋3丁目13番地7号 VORT虎ノ門South 12F

URL：https://japandx.biz/(https://japandx.biz/)

＜本件に関するお問い合わせ＞

Japan DX株式会社・広報

お問い合わせフォーム ：https://japandx.biz/#form

Eメール ：info@jdxjp.net

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