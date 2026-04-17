【講談社】韓国の「バラードの皇帝」ソン・シギョンと業務提携（マネジメント契約）締結。日本での活動を全方位でサポート！

株式会社講談社

株式会社講談社（本社：東京都文京区）は、韓国を代表するトップアーティストであり、「バラードの皇帝」として絶大な人気を誇るソン・シギョン氏の日本国内におけるマネジメントとプロデュースを目的とした業務提携契約を締結いたしました。

Sung si kyung

ソン・シギョン氏は、韓国で数々のヒット曲を生み出し続ける国民的歌手であると同時に、堪能な日本語を活かし、日本でも熱狂的なファン層を獲得しています。圧倒的な歌唱力に加え、知性あふれる語り口や美食家としての深い造詣、日韓の文化を繋ぐ発信力など、音楽の枠に留まらない多才な魅力を持っています。

今回、当社とタッグを組む背景には、ソン・シギョン氏から生み出される様々なコンテンツを「IP（知的財産）」として捉え、講談社の持つ「IPビジネス」のノウハウや総合メディアネットワークと掛け合わせることで、新しいシナジーを生み出したいという双方の思いがあります。今後は日本での音楽活動のサポート、出版企画、テレビや各種メディアへの出演、商品化、広告契約など、全方位でサポートしてまいります。

最近の主な活動実績・トピックス

近年は日本での活動をさらに本格化させており、昨年（2025年）秋にキングレコードよりミニアルバム『しあわせのかたち』をリリースし、同時期に行われたパシフィコ横浜などでの単独ツアーも大盛況でした。また、フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』『ハマダ歌謡祭』をはじめとする人気バラエティ番組にも出演し、卓越した歌唱力と流暢な日本語でのトークがSNS等で大きな反響を呼び、新たなファン層を拡大しています。

2026年4月にはLINE CUBE SHIBUYAにてファンミーティングを開催するなど、「韓国観光名誉広報大使」の就任とあわせ、さらに日韓の架け橋としての活動を広げています。

今後の主な展開予定

本年（2026年）秋には、新たな日本オリジナルアルバムの発売と、日本での単独コンサートの開催が予定されております。講談社は本提携を通じて、これらの音楽活動以外にも多角的な展開をサポートしてまいります。

ソン・シギョン氏からのコメント

「日本の皆さま、こんにちは。ソン・シギョンです。

この度、講談社という素晴らしいチームと共に、日本での活動の幅をさらに広げていくことになりました。

これまで音楽を通じて大切に築いてきた日本とのご縁が、講談社とのパートナーシップにより、さらに多角的に広がっていくことを実感しています。歌声はもちろんですが、これからは様々なコンテンツを通じて、私の想いや世界観をお届けしていきます。私自身もこれからの展開に胸を高鳴らせています。引き続き、応援をよろしくお願いいたします」

Sung si kyung

【ソン・シギョン プロフィール】

「バラードの皇帝」「鼓膜彼氏」「韓ドラOSTの帝王」などの異名を持ち、韓国では知らない人がいないほど有名な国民的人気歌手。歌手以外にもMC、DJ、タレントなど多能エンターテイナーとして多岐わたる活動を行う、韓国を代表するトップアーティスト。

生年月日: 1979年4月17日 身長/血液型: 186cm / A型

出身校: 高麗（コリョ）大学社会学科・同言論大学院卒業

言語: 韓国語、英語、日本語（日本語能力試験の最上級「N1」クラスに合格

音楽活動: アルバム・セールスは計200万枚以上を記録。「韓ドラOSTの帝王」として数多くの名作ドラマで主題歌を担当し、代表作には『星から来たあなた』『王になった男』『シークレットガーデン』など。近年はパク・ソジュン主演ドラマ『明日はきっと』の主題歌も作曲し自ら歌唱。

2025年9月には日本オリジナルミニアルバム『しあわせのかたち』をリリース。

テレビ・メディア出演: 2025年末に日本のバラエティ番組（TBS『ハマダ歌謡祭』やフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』）に出演し、卓越した歌唱力と堪能な日本語でのトークがSNS等で大きな反響を呼び、日韓ともに話題となる。Netflixのバラエティ番組『隣の国のグルメイト』にも出演中。K-POPの祭典「ゴールデンディスクアワード」で10年連続MCの実績を持ちます。

YouTuberとして: 自身の公式YouTubeチャンネルは登録者数225万人（2026年4月現在）を超え、総再生回数は12億回以上を誇ります。歌声を披露する動画に加え、料理や食をテーマにした人気企画「먹을텐데（モグルテンデ）」シリーズは紹介された飲食店にファンが殺到するほどの影響力を持つ。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社講談社 ライツ・メディアビジネス本部 IPビジネス部

丸山由美子

yu-maruyama@kodansha.co.jp